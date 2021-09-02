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https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748328912.html
В Минэнерго предположили, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2"
В Минэнерго предположили, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.09.2021
В Минэнерго предположили, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2"
Минэнерго России полагает, что прокачка газа по "Северному потоку — 2" начнется уже в этом году, заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:54
2021-09-02T12:57
экономика
владивосток
газпром
дальневосточный федеральный университет
балтийское море
северный поток — 2
николай шульгинов
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Минэнерго России полагает, что прокачка газа по "Северному потоку — 2" начнется уже в этом году, заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Николай Шульгинов."Газпром" в августе сообщал, что объем поставок по трубопроводу в 2021 году может составить 5,6 миллиарда кубометров. Глава компании Алексей Миллер не исключил, что они начнутся уже в отопительный сезон."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, владивосток, газпром, дальневосточный федеральный университет, балтийское море, северный поток — 2, николай шульгинов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:54 02.09.2021 (обновлено: 12:57 02.09.2021)
 
В Минэнерго предположили, когда начнутся поставки по "Северному потоку — 2"

Минэнерго полагает, что поставки газа по "Северному потоку — 2" начнутся уже в 2021 году

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкКабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген
Кабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Минэнерго России полагает, что прокачка газа по "Северному потоку — 2" начнется уже в этом году, заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Николай Шульгинов.
"Газпром" в августе сообщал, что объем поставок по трубопроводу в 2021 году может составить 5,6 миллиарда кубометров.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 10:50
Иванов назвал "Северный поток — 2" российско-германским вкладом в экологию
Глава компании Алексей Миллер не исключил, что они начнутся уже в отопительный сезон.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ЭкономикаВладивостокГазпромДальневосточный федеральный университетБалтийское мореСеверный поток — 2Николай ШульгиновРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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