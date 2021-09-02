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https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748310197.html
Иванов назвал "Северный поток — 2" российско-германским вкладом в экологию
Иванов назвал "Северный поток — 2" российско-германским вкладом в экологию - РИА Новости, 02.09.2021
Иванов назвал "Северный поток — 2" российско-германским вкладом в экологию
Проект "Северный поток — 2" следует считать экологическим, так как он существенно снизит нагрузку на окружающую среду по сравнению с существующей... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:50
2021-09-02T10:50
экономика
владивосток
сергей иванов (политик)
дальневосточный федеральный университет
балтийское море
северный поток — 2
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" следует считать экологическим, так как он существенно снизит нагрузку на окружающую среду по сравнению с существующей газотранспортной сетью, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме."Идут бесконечные споры вокруг " Северного потока — 2" - это политический или экономический проект, но забывают о том, что это экологический проект. Потому что труба, проложенная по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем существующая (трубопровод через Украину – ред.)... Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше", - сказал Иванов.Он также уточнил, что компрессоров на протяжении нового трубопровода вдвое меньше и это современное оборудование."Мое мнение, "Северный поток — 2" - это вклад российско-германский в экологию, а (украинская) ГТС - либо его (трубопровод) надо модернизировать, все менять, или он развалится сам по себе рано или поздно... С точки зрения экологии - это два совершенно несопоставимых трубопровода", - сказал Иванов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/potok-1748301890.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/sevpotok-1748302490.html
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экономика, владивосток, сергей иванов (политик), дальневосточный федеральный университет, балтийское море, северный поток — 2, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:50 02.09.2021
 
Иванов назвал "Северный поток — 2" российско-германским вкладом в экологию

Представитель президента Иванов назвал "Северный поток — 2" вкладом в экологию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" следует считать экологическим, так как он существенно снизит нагрузку на окружающую среду по сравнению с существующей газотранспортной сетью, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме.
"Идут бесконечные споры вокруг " Северного потока — 2" - это политический или экономический проект, но забывают о том, что это экологический проект. Потому что труба, проложенная по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем существующая (трубопровод через Украину – ред.)... Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше", - сказал Иванов.
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Он также уточнил, что компрессоров на протяжении нового трубопровода вдвое меньше и это современное оборудование.
"Мое мнение, "Северный поток — 2" - это вклад российско-германский в экологию, а (украинская) ГТС - либо его (трубопровод) надо модернизировать, все менять, или он развалится сам по себе рано или поздно... С точки зрения экологии - это два совершенно несопоставимых трубопровода", - сказал Иванов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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ЭкономикаВладивостокСергей Иванов (политик)Дальневосточный федеральный университетБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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