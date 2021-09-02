https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748310197.html

Иванов назвал "Северный поток — 2" российско-германским вкладом в экологию

Иванов назвал "Северный поток — 2" российско-германским вкладом в экологию - РИА Новости, 02.09.2021

Иванов назвал "Северный поток — 2" российско-германским вкладом в экологию

Проект "Северный поток — 2" следует считать экологическим, так как он существенно снизит нагрузку на окружающую среду по сравнению с существующей... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:50

2021-09-02T10:50

2021-09-02T10:50

экономика

владивосток

сергей иванов (политик)

дальневосточный федеральный университет

балтийское море

северный поток — 2

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" следует считать экологическим, так как он существенно снизит нагрузку на окружающую среду по сравнению с существующей газотранспортной сетью, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме."Идут бесконечные споры вокруг " Северного потока — 2" - это политический или экономический проект, но забывают о том, что это экологический проект. Потому что труба, проложенная по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем существующая (трубопровод через Украину – ред.)... Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше", - сказал Иванов.Он также уточнил, что компрессоров на протяжении нового трубопровода вдвое меньше и это современное оборудование."Мое мнение, "Северный поток — 2" - это вклад российско-германский в экологию, а (украинская) ГТС - либо его (трубопровод) надо модернизировать, все менять, или он развалится сам по себе рано или поздно... С точки зрения экологии - это два совершенно несопоставимых трубопровода", - сказал Иванов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/potok-1748301890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/sevpotok-1748302490.html

владивосток

балтийское море

россия

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экономика, владивосток, сергей иванов (политик), дальневосточный федеральный университет, балтийское море, северный поток — 2, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)