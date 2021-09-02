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https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748265459.html
Эксперт оценил перспективы проекта газопровода "Союз Восток"
Эксперт оценил перспективы проекта газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 02.09.2021
Эксперт оценил перспективы проекта газопровода "Союз Восток"
Строительство газопровода "Союз Восток" из России в Китай через Монголию является важным трендом развития трехсторонних отношений, оно станет их двигателем,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:04
2021-09-02T04:04
экономика
монголия
китай
газпром
виталий наумкин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Строительство газопровода "Союз Восток" из России в Китай через Монголию является важным трендом развития трехсторонних отношений, оно станет их двигателем, считает научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин."Мне кажется, что здесь в какой-то мере - дай бог, чтобы быстро было сделано, как можно скорее проведено технико-экономическое обоснование проекта газопровода "Союз Восток" из западного Ямала в Китай через Монголию - тогда "Сила Сибири-2" станет мощным двигателем наших отношений, поскольку на следующем этапе после ТЭО начнется реализация проекта", - добавил эксперт.По словам Наумкина, строительство газопровода "Союз Восток" поспособствует тому, что сотрудничество России, Китая и Монголии примет необратимый характер и станет поистине стратегическим.Ранее сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг на полях ПМЭФ обсудили проект строительства газопровода в КНР "Союз Восток".Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири-2", экспортная мощность которого может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза и составить 50 миллиардов кубометров в год, что позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, монголия, китай, газпром, виталий наумкин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:04 02.09.2021
 
Эксперт оценил перспективы проекта газопровода "Союз Восток"

Академик Наумкин: газопровод "Союз Восток" станет двигателем отношений России и Китая

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Строительство газопровода "Союз Восток" из России в Китай через Монголию является важным трендом развития трехсторонних отношений, оно станет их двигателем, считает научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин.
"Нужно иметь в виду газопровод, который будет тянуться в Монголию из России, из Ямала в Китай. Это очень важный новый тренд последнего времени. Это сотрудничество трех важнейших партнеров", - сказал Наумкин на сессии ВЭФ.
"Мне кажется, что здесь в какой-то мере - дай бог, чтобы быстро было сделано, как можно скорее проведено технико-экономическое обоснование проекта газопровода "Союз Восток" из западного Ямала в Китай через Монголию - тогда "Сила Сибири-2" станет мощным двигателем наших отношений, поскольку на следующем этапе после ТЭО начнется реализация проекта", - добавил эксперт.
По словам Наумкина, строительство газопровода "Союз Восток" поспособствует тому, что сотрудничество России, Китая и Монголии примет необратимый характер и станет поистине стратегическим.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 12:12Россия-Китай: Главное
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток"
Ранее сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг на полях ПМЭФ обсудили проект строительства газопровода в КНР "Союз Восток".
Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири-2", экспортная мощность которого может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза и составить 50 миллиардов кубометров в год, что позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаМонголияКитайГазпромВиталий НаумкинРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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