https://ria.ru/20210902/frantsiya-1748296788.html

В России надеются на помощь Франции в развитии туризма на Дальнем Востоке

В России надеются на помощь Франции в развитии туризма на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021

В России надеются на помощь Франции в развитии туризма на Дальнем Востоке

Франция могла бы внести свою лепту в развитие туристического потенциала на Дальнем Востоке, заявил на ВЭФ генеральный директор Франко-российской... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:37

2021-09-02T09:37

2021-09-02T10:37

экономика

франко-российская торгово-промышленная палата

новости - туризм

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Франция могла бы внести свою лепту в развитие туристического потенциала на Дальнем Востоке, заявил на ВЭФ генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский."Рассчитываем на то, что Франция также сможет внести свою лепту в развитие туристического потенциала... Вспомним, как французы активно участвовали в развитии туристического потенциала Краснодарского края до и во время Сочинской олимпиады. Так что, может быть, и в скором времени Дальний Восток сможет также принять такое резонансное событие. И также очень надеюсь, что Камчатка сможет все больше и больше принимать туристов из Европы", - заявил Шинский на сессии "Бизнес-диалог "Россия – Европа".По его словам, французам на Дальнем Востоке интересны фармацевтика, энергетика, услуги для добычи полезных ископаемых, техника для дорожных работ, инфраструктурные решения для комфортной жизни людей, логистика, строительство, а также производство стройматериалов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/turizm-1748293505.html

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экономика, франко-российская торгово-промышленная палата, новости - туризм, восточный экономический форум — 2021 (вэф)