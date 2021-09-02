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Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме. Прямая трансляция
Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.09.2021
Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Восточного экономического форума. Он также планирует осмотреть интерактивную презентацию... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:49
2021-09-02T11:49
2021-09-02T12:01
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Восточного экономического форума. Он также планирует осмотреть интерактивную презентацию результатов развития Дальневосточного округа и провести виртуальное совещание по вопросам социально-экономического развития региона.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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LIVE: Путин принимает участие в заседании ВЭФ-2021
LIVE: Путин принимает участие в заседании ВЭФ-2021
2021-09-02T11:49
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владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), видео