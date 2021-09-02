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Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме. Прямая трансляция

Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.09.2021

Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Восточного экономического форума. Он также планирует осмотреть интерактивную презентацию... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:49

2021-09-02T11:49

2021-09-02T12:01

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Восточного экономического форума. Он также планирует осмотреть интерактивную презентацию результатов развития Дальневосточного округа и провести виртуальное совещание по вопросам социально-экономического развития региона.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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2021

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LIVE: Путин принимает участие в заседании ВЭФ-2021 LIVE: Путин принимает участие в заседании ВЭФ-2021 2021-09-02T11:49 true PT213M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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