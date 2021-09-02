https://ria.ru/20210902/epivakkorona-n-1748286785.html

"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"

"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н" - РИА Новости, 02.09.2021

"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"

Центр "Вектор" планирует перейти на производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" после "ЭпиВакКороны", новую вакцину легче производить, но для... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:10

2021-09-02T08:10

2021-09-02T08:13

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Центр "Вектор" планирует перейти на производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" после "ЭпиВакКороны", новую вакцину легче производить, но для потребителя она ничем не отличается, заявила РИА Новости заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.Минздрав России в конце августа зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н"."ЭпиВакКорону-Н" и делали для того, чтобы перейти на неё после "ЭпиВакКороны". Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. "ЭпиВакКорона-Н" легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается", - сказала Непомнящих в кулуарах ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/epivakkorona-n-1747660984.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)