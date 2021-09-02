https://ria.ru/20210902/epivakkorona-n-1748286785.html
"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"
"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н" - РИА Новости, 02.09.2021
"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"
Центр "Вектор" планирует перейти на производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" после "ЭпиВакКороны", новую вакцину легче производить, но для... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:10
2021-09-02T08:10
2021-09-02T08:13
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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коронавирус в россии
распространение коронавируса
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Центр "Вектор" планирует перейти на производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" после "ЭпиВакКороны", новую вакцину легче производить, но для потребителя она ничем не отличается, заявила РИА Новости заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.Минздрав России в конце августа зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н"."ЭпиВакКорону-Н" и делали для того, чтобы перейти на неё после "ЭпиВакКороны". Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. "ЭпиВакКорона-Н" легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается", - сказала Непомнящих в кулуарах ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:10 02.09.2021 (обновлено: 08:13 02.09.2021)
"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"
Замруководителя "Вектора" Непомнящих: планируем перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"