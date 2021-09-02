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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/epivakkorona-n-1748286785.html
"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"
"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н" - РИА Новости, 02.09.2021
"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"
Центр "Вектор" планирует перейти на производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" после "ЭпиВакКороны", новую вакцину легче производить, но для... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:10
2021-09-02T08:13
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Центр "Вектор" планирует перейти на производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" после "ЭпиВакКороны", новую вакцину легче производить, но для потребителя она ничем не отличается, заявила РИА Новости заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.Минздрав России в конце августа зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н"."ЭпиВакКорону-Н" и делали для того, чтобы перейти на неё после "ЭпиВакКороны". Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. "ЭпиВакКорона-Н" легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается", - сказала Непомнящих в кулуарах ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/epivakkorona-n-1747660984.html
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:10 02.09.2021 (обновлено: 08:13 02.09.2021)
 
"Вектор" планирует перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"

Замруководителя "Вектора" Непомнящих: планируем перейти на производство "ЭпиВакКороны-Н"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Подмосковье
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Центр "Вектор" планирует перейти на производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" после "ЭпиВакКороны", новую вакцину легче производить, но для потребителя она ничем не отличается, заявила РИА Новости заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.
Минздрав России в конце августа зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н".
"ЭпиВакКорону-Н" и делали для того, чтобы перейти на неё после "ЭпиВакКороны". Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. "ЭпиВакКорона-Н" легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается", - сказала Непомнящих в кулуарах ВЭФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
Вакцина от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 15:52В России
В центре "Вектор" объяснили особенность вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
 
Распространение коронавирусаГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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