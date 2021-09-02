https://ria.ru/20210902/elektrostantsiya-1748273029.html

В Якутии открыли первую гибридную электростанцию

В Якутии открыли первую гибридную электростанцию - РИА Новости, 02.09.2021

В Якутии открыли первую гибридную электростанцию

Первую гибридную электростанцию - АГЭК "Табалах" - открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:02

2021-09-02T06:02

2021-09-02T06:02

экономика

республика саха (якутия)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Первую гибридную электростанцию - АГЭК "Табалах" - открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ.В Верхоянском районе Якутии компания "Арктик Пауэр Кэпитал" закончила строительство гибридной электростанции, в которой сочетается генерация с помощью солнечных модулей с промышленными аккумуляторами российского производства и современными дизельными генераторами. Энергокомплекс состоит из солнечной электростанции мощностью 404 кВт, дизельной электростанции мощностью 600 кВт и системы накопления энергии энергоёмкостью 100 кВт.ч. Открытии станции прошло на форуме по телемосту между Владивостоком и населённым пунктом Табалах.Гибридная электростанция "Табалах" предназначена для выработки электричества на основе энергии солнца. СЭС замещает выработку дизельных электростанций, что приводит к значительной экономии дизельного топлива, моторного масла и увеличению ресурса дизельгенераторных установок. Энергокомплекс будет вырабатывать более 1,34 миллиона кВт.ч в год электроэнергии (из них - 400 тысяч кВт.ч в год будет вырабатываться СЭС), обеспечивая надежное энергоснабжение заполярного села Улахан-Кюель населением около 1 тысячи человек.Энергокомплекс в селе Улахан-Кюeль был построен в сжатые сроки – энергосервисный договор между КЭР и "Сахаэнерго" группы "Русгидро" был подписан 22 июля 2020 года. Механизм энергосервисных договоров предполагает финансирование всех работ за счет средств инвесторов, с которыми заключены договоры.Построенные инвесторами энергокомплексы будут эксплуатироваться "Сахаэнерго", а возврат инвестиций будет осуществляться по результатам достигнутой эффективности за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 10 лет, после чего энергокомплексы перейдут в собственность "Сахаэнерго"."Данное оборудование будет производить около 1 миллиона кВт.ч в год и позволит снизить до 50% потребление дизельного топлива за счёт генерации солнечных модулей и накопителей электроэнергии. Этот объект построен с существенным запасом по мощности, и мы готовы обеспечивать увеличение потребления электроэнергии... Благодаря хорошему инвестиционному климату в Арктической зоне Дальнего Востока в течении года мы построим ещё четыре гибридные электростанции", - прокомментировал гендиректор компании "Арктик Пауэр Кэпитал" Владимир Тощенко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210825/elektrostantsiya-1747144187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика саха (якутия), восточный экономический форум — 2021 (вэф)