https://ria.ru/20210902/elektrostantsiya-1748273029.html
В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
В Якутии открыли первую гибридную электростанцию - РИА Новости, 02.09.2021
В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
Первую гибридную электростанцию - АГЭК "Табалах" - открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:02
2021-09-02T06:02
2021-09-02T06:02
экономика
республика саха (якутия)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Первую гибридную электростанцию - АГЭК "Табалах" - открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ.В Верхоянском районе Якутии компания "Арктик Пауэр Кэпитал" закончила строительство гибридной электростанции, в которой сочетается генерация с помощью солнечных модулей с промышленными аккумуляторами российского производства и современными дизельными генераторами. Энергокомплекс состоит из солнечной электростанции мощностью 404 кВт, дизельной электростанции мощностью 600 кВт и системы накопления энергии энергоёмкостью 100 кВт.ч. Открытии станции прошло на форуме по телемосту между Владивостоком и населённым пунктом Табалах.Гибридная электростанция "Табалах" предназначена для выработки электричества на основе энергии солнца. СЭС замещает выработку дизельных электростанций, что приводит к значительной экономии дизельного топлива, моторного масла и увеличению ресурса дизельгенераторных установок. Энергокомплекс будет вырабатывать более 1,34 миллиона кВт.ч в год электроэнергии (из них - 400 тысяч кВт.ч в год будет вырабатываться СЭС), обеспечивая надежное энергоснабжение заполярного села Улахан-Кюель населением около 1 тысячи человек.Энергокомплекс в селе Улахан-Кюeль был построен в сжатые сроки – энергосервисный договор между КЭР и "Сахаэнерго" группы "Русгидро" был подписан 22 июля 2020 года. Механизм энергосервисных договоров предполагает финансирование всех работ за счет средств инвесторов, с которыми заключены договоры.Построенные инвесторами энергокомплексы будут эксплуатироваться "Сахаэнерго", а возврат инвестиций будет осуществляться по результатам достигнутой эффективности за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 10 лет, после чего энергокомплексы перейдут в собственность "Сахаэнерго"."Данное оборудование будет производить около 1 миллиона кВт.ч в год и позволит снизить до 50% потребление дизельного топлива за счёт генерации солнечных модулей и накопителей электроэнергии. Этот объект построен с существенным запасом по мощности, и мы готовы обеспечивать увеличение потребления электроэнергии... Благодаря хорошему инвестиционному климату в Арктической зоне Дальнего Востока в течении года мы построим ещё четыре гибридные электростанции", - прокомментировал гендиректор компании "Арктик Пауэр Кэпитал" Владимир Тощенко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, республика саха (якутия), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
В Якутии открыли первую гибридную электростанцию "Табалах"
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Первую гибридную электростанцию - АГЭК "Табалах" - открыли в Якутии
, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ
.
В Верхоянском районе Якутии компания "Арктик Пауэр Кэпитал" закончила строительство гибридной электростанции, в которой сочетается генерация с помощью солнечных модулей с промышленными аккумуляторами российского производства и современными дизельными генераторами. Энергокомплекс состоит из солнечной электростанции мощностью 404 кВт, дизельной электростанции мощностью 600 кВт и системы накопления энергии энергоёмкостью 100 кВт.ч. Открытии станции прошло на форуме по телемосту между Владивостоком и населённым пунктом Табалах.
Гибридная электростанция "Табалах" предназначена для выработки электричества на основе энергии солнца. СЭС замещает выработку дизельных электростанций, что приводит к значительной экономии дизельного топлива, моторного масла и увеличению ресурса дизельгенераторных установок. Энергокомплекс будет вырабатывать более 1,34 миллиона кВт.ч в год электроэнергии (из них - 400 тысяч кВт.ч в год будет вырабатываться СЭС), обеспечивая надежное энергоснабжение заполярного села Улахан-Кюель населением около 1 тысячи человек.
Энергокомплекс в селе Улахан-Кюeль был построен в сжатые сроки – энергосервисный договор между КЭР и "Сахаэнерго" группы "Русгидро" был подписан 22 июля 2020 года. Механизм энергосервисных договоров предполагает финансирование всех работ за счет средств инвесторов, с которыми заключены договоры.
Построенные инвесторами энергокомплексы будут эксплуатироваться "Сахаэнерго", а возврат инвестиций будет осуществляться по результатам достигнутой эффективности за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 10 лет, после чего энергокомплексы перейдут в собственность "Сахаэнерго".
"Данное оборудование будет производить около 1 миллиона кВт.ч в год и позволит снизить до 50% потребление дизельного топлива за счёт генерации солнечных модулей и накопителей электроэнергии. Этот объект построен с существенным запасом по мощности, и мы готовы обеспечивать увеличение потребления электроэнергии... Благодаря хорошему инвестиционному климату в Арктической зоне Дальнего Востока в течении года мы построим ещё четыре гибридные электростанции", - прокомментировал гендиректор компании "Арктик Пауэр Кэпитал" Владимир Тощенко.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.