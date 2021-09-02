https://ria.ru/20210902/elektrosamokat-1748357746.html
Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения
Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения - РИА Новости, 02.09.2021
Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения, такое мнение министр высказал в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:55
2021-09-02T13:55
2021-09-02T13:55
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения, такое мнение министр высказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021.Он также сообщил, что электросамокат не планируется включать в линейку российского бренда представительского класса Aurus."Электросамокат точно не планируем. Вообще, это небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими", - ответил он на вопрос об электросамокате Aurus.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения
Глава Минпромторга Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения