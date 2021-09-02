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Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения
Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения - РИА Новости, 02.09.2021
Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения, такое мнение министр высказал в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:55
2021-09-02T13:55
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения, такое мнение министр высказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021.Он также сообщил, что электросамокат не планируется включать в линейку российского бренда представительского класса Aurus."Электросамокат точно не планируем. Вообще, это небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими", - ответил он на вопрос об электросамокате Aurus.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:55 02.09.2021
 
Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения

Глава Минпромторга Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения, такое мнение министр высказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021.
Он также сообщил, что электросамокат не планируется включать в линейку российского бренда представительского класса Aurus.
"Электросамокат точно не планируем. Вообще, это небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими", - ответил он на вопрос об электросамокате Aurus.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Самокаты - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:33
В Москве неизвестный обмазал солидолом более 300 электросамокатов
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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