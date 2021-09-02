https://ria.ru/20210902/elektrosamokat-1748357746.html

Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения

Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения - РИА Новости, 02.09.2021

Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения, такое мнение министр высказал в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:55

2021-09-02T13:55

2021-09-02T13:55

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал электросамокат небезопасным средством передвижения, такое мнение министр высказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021.Он также сообщил, что электросамокат не планируется включать в линейку российского бренда представительского класса Aurus."Электросамокат точно не планируем. Вообще, это небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими", - ответил он на вопрос об электросамокате Aurus.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210831/solidol-1747944930.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)