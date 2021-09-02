https://ria.ru/20210902/ekosistema-1748279390.html

Минфин заявил о важности регулирования банковских экосистем

Минфин заявил о важности регулирования банковских экосистем - РИА Новости, 02.09.2021

Минфин заявил о важности регулирования банковских экосистем

Экосистемы банков в России необходимо регулировать, поскольку кредитные организации не должны брать на себя не свойственные им риски, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:30

2021-09-02T07:30

2021-09-02T07:30

экономика

центральный банк рф (цб рф)

алексей моисеев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Экосистемы банков в России необходимо регулировать, поскольку кредитные организации не должны брать на себя не свойственные им риски, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.По его словам, экосистема – "вопрос опасный": с одной стороны, для того чтобы конкурировать, банки должны их строить, но с другой стороны, по его мнению, экосистемы нужны для того, чтобы поддерживать основной банковский бизнес. И банки не должны брать на себя не свойственные им риски, поскольку строят экосистемы не за свои деньги, подчёркивает чиновник."Люди, которые хранят деньги на депозитах, выбрали этот инструмент как самый простой и безрисковый. И здесь необходимо максимально ограничивать тягу банков к разного рода "приключенческим" историям. Хотите строить бизнес - берите деньги у акционеров, это их риски, их дело. Не надо пользоваться средствами самых незащищенных слоев населения. Поэтому регулирование здесь важно", - заявил он. Что же касается определенного ЦБ лимита вложений в экосистемы в 30%, Моисеев отметил, что ему трудно сказать, почему именно такой порог предложен.ЦБ РФ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Наиболее сбалансированным регулятор считает введение ограничения на долю вложений банков в экосистему. "Потолок" предлагается установить в 30% от совокупного капитала банка для всех иммобилизованных активов, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. А вложения сверх лимита должны будут полностью обеспечиваться средствами акционеров банка. При этом ЦБ готов внедрять лимит поэтапно, например, в течение пяти лет.Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики. По их ожиданиям, для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, поскольку банки больше не смогут входить в капитал.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210728/ipoteka-1743188439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)