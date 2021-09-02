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Минфин заявил о важности регулирования банковских экосистем
Минфин заявил о важности регулирования банковских экосистем - РИА Новости, 02.09.2021
Минфин заявил о важности регулирования банковских экосистем
Экосистемы банков в России необходимо регулировать, поскольку кредитные организации не должны брать на себя не свойственные им риски, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:30
2021-09-02T07:30
экономика
центральный банк рф (цб рф)
алексей моисеев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Экосистемы банков в России необходимо регулировать, поскольку кредитные организации не должны брать на себя не свойственные им риски, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.По его словам, экосистема – "вопрос опасный": с одной стороны, для того чтобы конкурировать, банки должны их строить, но с другой стороны, по его мнению, экосистемы нужны для того, чтобы поддерживать основной банковский бизнес. И банки не должны брать на себя не свойственные им риски, поскольку строят экосистемы не за свои деньги, подчёркивает чиновник."Люди, которые хранят деньги на депозитах, выбрали этот инструмент как самый простой и безрисковый. И здесь необходимо максимально ограничивать тягу банков к разного рода "приключенческим" историям. Хотите строить бизнес - берите деньги у акционеров, это их риски, их дело. Не надо пользоваться средствами самых незащищенных слоев населения. Поэтому регулирование здесь важно", - заявил он. Что же касается определенного ЦБ лимита вложений в экосистемы в 30%, Моисеев отметил, что ему трудно сказать, почему именно такой порог предложен.ЦБ РФ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Наиболее сбалансированным регулятор считает введение ограничения на долю вложений банков в экосистему. "Потолок" предлагается установить в 30% от совокупного капитала банка для всех иммобилизованных активов, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. А вложения сверх лимита должны будут полностью обеспечиваться средствами акционеров банка. При этом ЦБ готов внедрять лимит поэтапно, например, в течение пяти лет.Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики. По их ожиданиям, для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, поскольку банки больше не смогут входить в капитал.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:30 02.09.2021
 
Минфин заявил о важности регулирования банковских экосистем

Замглавы Минфина Моисеев объяснил, почему необходимо регулировать банковские экосистемы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Экосистемы банков в России необходимо регулировать, поскольку кредитные организации не должны брать на себя не свойственные им риски, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
По его словам, экосистема – "вопрос опасный": с одной стороны, для того чтобы конкурировать, банки должны их строить, но с другой стороны, по его мнению, экосистемы нужны для того, чтобы поддерживать основной банковский бизнес. И банки не должны брать на себя не свойственные им риски, поскольку строят экосистемы не за свои деньги, подчёркивает чиновник.
"Люди, которые хранят деньги на депозитах, выбрали этот инструмент как самый простой и безрисковый. И здесь необходимо максимально ограничивать тягу банков к разного рода "приключенческим" историям. Хотите строить бизнес - берите деньги у акционеров, это их риски, их дело. Не надо пользоваться средствами самых незащищенных слоев населения. Поэтому регулирование здесь важно", - заявил он. Что же касается определенного ЦБ лимита вложений в экосистемы в 30%, Моисеев отметил, что ему трудно сказать, почему именно такой порог предложен.
ЦБ РФ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Наиболее сбалансированным регулятор считает введение ограничения на долю вложений банков в экосистему. "Потолок" предлагается установить в 30% от совокупного капитала банка для всех иммобилизованных активов, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. А вложения сверх лимита должны будут полностью обеспечиваться средствами акционеров банка. При этом ЦБ готов внедрять лимит поэтапно, например, в течение пяти лет.
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Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики. По их ожиданиям, для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, поскольку банки больше не смогут входить в капитал.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Алексей МоисеевРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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