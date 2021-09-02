https://ria.ru/20210902/dtp-1748367408.html
Власти Москвы опубликовали статистику ДТП с участием такси
Власти Москвы опубликовали статистику ДТП с участием такси - РИА Новости, 02.09.2021
Власти Москвы опубликовали статистику ДТП с участием такси
Аварийность с участием такси в Москве остается высокой, в прошлом году произошло 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек и почти 2... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:35
2021-09-02T14:35
2021-09-02T14:35
дтп
такси
москва
департамент транспорта г. москвы
авто
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Аварийность с участием такси в Москве остается высокой, в прошлом году произошло 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек и почти 2 тысячи человек получили ранения, сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин."Аварийность с участием такси остается высокой. В прошлом году было совершено 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек и почти 2 тысячи человек получили ранения. Конечно, это крайне высокие цифры, и мы очень сильно обеспокоены такой нехорошей тенденцией", - рассказал Пронин в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он отметил, что в департаменте стараются делать все возможное, чтоб активным образом влиять на снижение аварийности."Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения, и занимает эта доля почти 50%, а точнее 46%. А вторым пунктом - наезд на пешехода, это 32%. Это очень ужасающие цифры, тяжелые", - уточнил Пронин.При этом он отметил, что инцидентов с участием водителей такси становится меньше. Но в последнее время привлекательность профессии водителя такси снизилась.
https://ria.ru/20210827/taksist-1747605699.html
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дтп, такси, москва, департамент транспорта г. москвы, авто
Власти Москвы опубликовали статистику ДТП с участием такси
Дептранс Москвы: в прошлом году в городе произошло 1667 аварий с участием такси