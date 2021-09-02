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Замглавы Счетной палаты объяснила, почему россияне не доверяют вакцинам

Замглавы Счетной палаты объяснила, почему россияне не доверяют вакцинам - РИА Новости, 02.09.2021

Замглавы Счетной палаты объяснила, почему россияне не доверяют вакцинам

Население отказывается или не доверяет вакцинам потому, что мало о них знает, ему не хватает информации, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:13

2021-09-02T04:13

2021-09-02T04:13

распространение коронавируса

общество

владивосток

воз

дальневосточный федеральный университет

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Население отказывается или не доверяет вакцинам потому, что мало о них знает, ему не хватает информации, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Она добавила, что, по оценкам врачебного сообщества, основная причина отказа или отрицания эффективности вакцин – слабая информированность. "В публичном пространстве граждане чаще всего встречаются с информацией о побочных эффектах (достаточно редких по медицинским меркам). Кроме того, наблюдается недостаточно разъяснения в части пользы, эффективности, своевременности, а также продолжительности действия вакцин", - считает аудитор.Она привела в пример данные социологов РАНХиГС, в которых говорится, что "среди людей без высшего образования доля тех, кто считает прививки от COVID-19 вредными, оказалась в два раза выше, чем среди окончивших вуз, что объясняется более высоким уровнем доверия к знаниям и науке среди людей с высшим образованием"."При этом, массовый отказ от прививок трактуется ВОЗ одной из основных угроз человечеству, это может повлечь смерть 2-3 миллионов человек ежегодно", - добавила Изотова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 7.00 мск.

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общество, владивосток, воз, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)