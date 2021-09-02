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Замглавы Счетной палаты объяснила, почему россияне не доверяют вакцинам
Замглавы Счетной палаты объяснила, почему россияне не доверяют вакцинам - РИА Новости, 02.09.2021
Замглавы Счетной палаты объяснила, почему россияне не доверяют вакцинам
Население отказывается или не доверяет вакцинам потому, что мало о них знает, ему не хватает информации, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:13
2021-09-02T04:13
распространение коронавируса
общество
владивосток
воз
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Население отказывается или не доверяет вакцинам потому, что мало о них знает, ему не хватает информации, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Она добавила, что, по оценкам врачебного сообщества, основная причина отказа или отрицания эффективности вакцин – слабая информированность. "В публичном пространстве граждане чаще всего встречаются с информацией о побочных эффектах (достаточно редких по медицинским меркам). Кроме того, наблюдается недостаточно разъяснения в части пользы, эффективности, своевременности, а также продолжительности действия вакцин", - считает аудитор.Она привела в пример данные социологов РАНХиГС, в которых говорится, что "среди людей без высшего образования доля тех, кто считает прививки от COVID-19 вредными, оказалась в два раза выше, чем среди окончивших вуз, что объясняется более высоким уровнем доверия к знаниям и науке среди людей с высшим образованием"."При этом, массовый отказ от прививок трактуется ВОЗ одной из основных угроз человечеству, это может повлечь смерть 2-3 миллионов человек ежегодно", - добавила Изотова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 7.00 мск.
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общество, владивосток, воз, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:13 02.09.2021
 
Замглавы Счетной палаты объяснила, почему россияне не доверяют вакцинам

Замглавы СП Изотова: россияне не верят в вакцины из-за плохой информированности

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Население отказывается или не доверяет вакцинам потому, что мало о них знает, ему не хватает информации, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
"Именно проблемы информирования порождают недоверие со стороны населения. При этом, социология показывает, что, например в 2019 году в России всего 77% родителей считали необходимым вакцинировать детей (глобально данный показатель составляет 92%), только 62% населения были уверены в эффективности вакцинаций (в мире – 84%)", - сказала Изотова.
Она добавила, что, по оценкам врачебного сообщества, основная причина отказа или отрицания эффективности вакцин – слабая информированность. "В публичном пространстве граждане чаще всего встречаются с информацией о побочных эффектах (достаточно редких по медицинским меркам). Кроме того, наблюдается недостаточно разъяснения в части пользы, эффективности, своевременности, а также продолжительности действия вакцин", - считает аудитор.
Она привела в пример данные социологов РАНХиГС, в которых говорится, что "среди людей без высшего образования доля тех, кто считает прививки от COVID-19 вредными, оказалась в два раза выше, чем среди окончивших вуз, что объясняется более высоким уровнем доверия к знаниям и науке среди людей с высшим образованием".
"При этом, массовый отказ от прививок трактуется ВОЗ одной из основных угроз человечеству, это может повлечь смерть 2-3 миллионов человек ежегодно", - добавила Изотова.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 7.00 мск.
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Распространение коронавирусаОбществоВладивостокВОЗДальневосточный федеральный университетЗдоровье - ОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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