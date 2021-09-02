https://ria.ru/20210902/dispanserizatsiya-1748400647.html

Постковидную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 10 тысяч человек

Постковидную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 10 тысяч человек - РИА Новости, 02.09.2021

Постковидную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 10 тысяч человек

Более 10 тысяч человек, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в Московской области. Ее проводят с целью выявления осложнений после болезни... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:06

2021-09-02T17:06

2021-09-02T17:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748394557_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_5aa4bb84036ade6e0f21c9e348257b49.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч человек, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в Московской области. Ее проводят с целью выявления осложнений после болезни. Об этом сообщил телеканал "360".Болезнь может вызывать серьезные осложнения, которые необходимо выявить вовремя. Это тромбозы, нарушения работы органов дыхания и другие патологии.Диспансеризация проходит в два этапа. Сначала у пациента берут общий и биохимический анализы крови, делают рентген органов грудной клетки и проводят другие исследования. Вторым этапом по медицинским показаниям пациента направляют на ЭХО-КГ, компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.Пройти углубленную диспансеризацию могут люди старше 18 лет, переболевшие ковидом. Записаться на нее можно в поликлинике по месту жительства или на сайте "Госуслуги".

https://ria.ru/20210721/dispanserizatsiya-1742255312.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)