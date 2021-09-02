17:06 02.09.2021 (обновлено: 17:08 02.09.2021)
Постковидную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 10 тысяч человек
© Михаил ВоскресенскийПосетители павильона "Здоровая Москва" 360
© Михаил Воскресенский
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч человек, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в Московской области. Ее проводят с целью выявления осложнений после болезни. Об этом сообщил телеканал "360".
Болезнь может вызывать серьезные осложнения, которые необходимо выявить вовремя. Это тромбозы, нарушения работы органов дыхания и другие патологии.
"Из 10 тысяч человек, прошедших углубленную диспансеризацию, почти у 500 были выявлены осложнения после болезни, все они взяты на диспансерное наблюдение врачами", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Диспансеризация проходит в два этапа. Сначала у пациента берут общий и биохимический анализы крови, делают рентген органов грудной клетки и проводят другие исследования. Вторым этапом по медицинским показаниям пациента направляют на ЭХО-КГ, компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Пройти углубленную диспансеризацию могут люди старше 18 лет, переболевшие ковидом. Записаться на нее можно в поликлинике по месту жительства или на сайте "Госуслуги".