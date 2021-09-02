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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210902/dispanserizatsiya-1748400647.html
Постковидную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 10 тысяч человек
Постковидную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 10 тысяч человек - РИА Новости, 02.09.2021
Постковидную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 10 тысяч человек
Более 10 тысяч человек, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в Московской области. Ее проводят с целью выявления осложнений после болезни... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:06
2021-09-02T17:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч человек, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в Московской области. Ее проводят с целью выявления осложнений после болезни. Об этом сообщил телеканал "360".Болезнь может вызывать серьезные осложнения, которые необходимо выявить вовремя. Это тромбозы, нарушения работы органов дыхания и другие патологии.Диспансеризация проходит в два этапа. Сначала у пациента берут общий и биохимический анализы крови, делают рентген органов грудной клетки и проводят другие исследования. Вторым этапом по медицинским показаниям пациента направляют на ЭХО-КГ, компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.Пройти углубленную диспансеризацию могут люди старше 18 лет, переболевшие ковидом. Записаться на нее можно в поликлинике по месту жительства или на сайте "Госуслуги".
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московская область (подмосковье)
17:06 02.09.2021 (обновлено: 17:08 02.09.2021)
 

Постковидную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 10 тысяч человек

© Михаил ВоскресенскийПосетители павильона "Здоровая Москва" 360
Посетители павильона Здоровая Москва 360
© Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч человек, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию в Московской области. Ее проводят с целью выявления осложнений после болезни. Об этом сообщил телеканал "360".
Болезнь может вызывать серьезные осложнения, которые необходимо выявить вовремя. Это тромбозы, нарушения работы органов дыхания и другие патологии.
"Из 10 тысяч человек, прошедших углубленную диспансеризацию, почти у 500 были выявлены осложнения после болезни, все они взяты на диспансерное наблюдение врачами", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Диспансеризация проходит в два этапа. Сначала у пациента берут общий и биохимический анализы крови, делают рентген органов грудной клетки и проводят другие исследования. Вторым этапом по медицинским показаниям пациента направляют на ЭХО-КГ, компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 17:51
Мурашко сообщил об углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19
Пройти углубленную диспансеризацию могут люди старше 18 лет, переболевшие ковидом. Записаться на нее можно в поликлинике по месту жительства или на сайте "Госуслуги".
 
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