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Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении
Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении - РИА Новости, 02.09.2021
Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении
Посол Италии в Токио Джорджио Стараче сообщил, что скоро возглавит посольство Италии в Москве. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:54
2021-09-02T06:54
2021-09-02T06:54
в мире
италия
москва
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Посол Италии в Токио Джорджио Стараче сообщил, что скоро возглавит посольство Италии в Москве.Нынешний посол Италии в Москве Паскуале Терраччано возглавляет дипмиссию с начала 2018 года. Предположительно, Стараче возглавит дипмиссию Италии в Москве в октябре."Благодарен моему очень дорогому другу, коллеге послу Терраччано за возможность выступить на этом мероприятии. И я постараюсь в своем очень кратком выступлении уложить мое видение - видение посла в Японии и кандидата на пост посла Италии в Москве. Я думаю, что есть целый ряд элементов, которые характеризуют мою будущую миссию (в Москве)", - сказал он, выступая по видеосвязи, на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Сейчас, когда я готовлюсь принять на себя обязанности посла Италии в России, хочу подчеркнуть не только огромный потенциал Дальнего Востока в плане развития двустороннего сотрудничества, но и заявить о том, что можно организовать "треугольное" сотрудничество между Италией, Россией и Японией", - добавил он.Как отметил Стараче, он подтверждает готовность продолжать деятельность, начатую Терраччано в Москве, и намерен поддерживать его инициативы и усилия по продвижению компаний Италии на рынке России."Благодаря тому опыту, который я приобрел за время работы в Японии, может быть, удастся также способствовать развитию отношений между российским Дальним Востоком и Японией", - сказал он, добавив, что надеется скоро лично прибыть во Владивосток.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, москва, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении
Посол Италии в Токио Стараче сообщил, что скоро возглавит посольство в Москве
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Посол Италии
в Токио Джорджио Стараче сообщил, что скоро возглавит посольство Италии в Москве
.
Нынешний посол Италии в Москве Паскуале Терраччано возглавляет дипмиссию с начала 2018 года. Предположительно, Стараче возглавит дипмиссию Италии в Москве в октябре.
"Благодарен моему очень дорогому другу, коллеге послу Терраччано за возможность выступить на этом мероприятии. И я постараюсь в своем очень кратком выступлении уложить мое видение - видение посла в Японии и кандидата на пост посла Италии в Москве. Я думаю, что есть целый ряд элементов, которые характеризуют мою будущую миссию (в Москве)", - сказал он, выступая по видеосвязи, на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
.
"Сейчас, когда я готовлюсь принять на себя обязанности посла Италии в России, хочу подчеркнуть не только огромный потенциал Дальнего Востока в плане развития двустороннего сотрудничества, но и заявить о том, что можно организовать "треугольное" сотрудничество между Италией, Россией и Японией", - добавил он.
Как отметил Стараче, он подтверждает готовность продолжать деятельность, начатую Терраччано в Москве, и намерен поддерживать его инициативы и усилия по продвижению компаний Италии на рынке России.
"Благодаря тому опыту, который я приобрел за время работы в Японии, может быть, удастся также способствовать развитию отношений между российским Дальним Востоком и Японией", - сказал он, добавив, что надеется скоро лично прибыть во Владивосток.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.