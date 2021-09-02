https://ria.ru/20210902/diplomat-1748275815.html

Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении

Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении - РИА Новости, 02.09.2021

Посол Италии в Токио рассказал о новом назначении

Посол Италии в Токио Джорджио Стараче сообщил, что скоро возглавит посольство Италии в Москве. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:54

2021-09-02T06:54

2021-09-02T06:54

в мире

италия

москва

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Посол Италии в Токио Джорджио Стараче сообщил, что скоро возглавит посольство Италии в Москве.Нынешний посол Италии в Москве Паскуале Терраччано возглавляет дипмиссию с начала 2018 года. Предположительно, Стараче возглавит дипмиссию Италии в Москве в октябре."Благодарен моему очень дорогому другу, коллеге послу Терраччано за возможность выступить на этом мероприятии. И я постараюсь в своем очень кратком выступлении уложить мое видение - видение посла в Японии и кандидата на пост посла Италии в Москве. Я думаю, что есть целый ряд элементов, которые характеризуют мою будущую миссию (в Москве)", - сказал он, выступая по видеосвязи, на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Сейчас, когда я готовлюсь принять на себя обязанности посла Италии в России, хочу подчеркнуть не только огромный потенциал Дальнего Востока в плане развития двустороннего сотрудничества, но и заявить о том, что можно организовать "треугольное" сотрудничество между Италией, Россией и Японией", - добавил он.Как отметил Стараче, он подтверждает готовность продолжать деятельность, начатую Терраччано в Москве, и намерен поддерживать его инициативы и усилия по продвижению компаний Италии на рынке России."Благодаря тому опыту, который я приобрел за время работы в Японии, может быть, удастся также способствовать развитию отношений между российским Дальним Востоком и Японией", - сказал он, добавив, что надеется скоро лично прибыть во Владивосток.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210812/italiya-1745522968.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, москва, восточный экономический форум — 2021 (вэф)