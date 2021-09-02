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"Прав на 100 процентов": немцы оценили слова Путина о демократии
"Прав на 100 процентов": немцы оценили слова Путина о демократии - РИА Новости, 02.09.2021
"Прав на 100 процентов": немцы оценили слова Путина о демократии
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он приписал канцлеру Германии РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T01:35
2021-09-02T01:36
в мире
германия
москва
владимир путин
ангела меркель
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель.Как заявил папа Франциск в интервью испанской радиостанции COPE, комментируя ситуация в Афганистане, навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, при этом он перепутал автора этой фразы, приписав ее Меркель, а не российскому президенту Владимиру Путину. Данные слова глава государства произнес на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100 процентов прав", - написал пользователь Berndt."Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому", - заметил RuhrSPott."Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор", - выразил мнение Korbinian."Это означает, что человек с большей вероятностью оценит истину, если не знает ее источник", - указал Argon."Действительно ли это была случайность? Потому что это были бы мудрые слова", - отметил redcarnation.
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в мире, германия, москва, владимир путин, ангела меркель, франциск (хорхе марио бергольо), россия
01:35 02.09.2021 (обновлено: 01:36 02.09.2021)
 
"Прав на 100 процентов": немцы оценили слова Путина о демократии

Читатели Spiegel назвали правильными слова Путина о навязывании демократии в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Как заявил папа Франциск в интервью испанской радиостанции COPE, комментируя ситуация в Афганистане, навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, при этом он перепутал автора этой фразы, приписав ее Меркель, а не российскому президенту Владимиру Путину. Данные слова глава государства произнес на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100 процентов прав", - написал пользователь Berndt.
"Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому", - заметил RuhrSPott.
"Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор", - выразил мнение Korbinian.
"Это означает, что человек с большей вероятностью оценит истину, если не знает ее источник", - указал Argon.
"Действительно ли это была случайность? Потому что это были бы мудрые слова", - отметил redcarnation.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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