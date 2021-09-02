https://ria.ru/20210902/demokratiya-1748259476.html
"Прав на 100 процентов": немцы оценили слова Путина о демократии
"Прав на 100 процентов": немцы оценили слова Путина о демократии - РИА Новости, 02.09.2021
"Прав на 100 процентов": немцы оценили слова Путина о демократии
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он приписал канцлеру Германии РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T01:35
2021-09-02T01:35
2021-09-02T01:36
в мире
германия
москва
владимир путин
ангела меркель
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746588222_285:0:2544:1271_1920x0_80_0_0_70fbd05d75d811d9707dc215f00264a3.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель.Как заявил папа Франциск в интервью испанской радиостанции COPE, комментируя ситуация в Афганистане, навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, при этом он перепутал автора этой фразы, приписав ее Меркель, а не российскому президенту Владимиру Путину. Данные слова глава государства произнес на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100 процентов прав", - написал пользователь Berndt."Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому", - заметил RuhrSPott."Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор", - выразил мнение Korbinian."Это означает, что человек с большей вероятностью оценит истину, если не знает ее источник", - указал Argon."Действительно ли это была случайность? Потому что это были бы мудрые слова", - отметил redcarnation.
https://ria.ru/20210828/germany-1747570461.html
германия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746588222_353:0:2234:1411_1920x0_80_0_0_aec1b556665cda470c03a9fd483d3a15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, москва, владимир путин, ангела меркель, франциск (хорхе марио бергольо), россия
01:35 02.09.2021 (обновлено: 01:36 02.09.2021)
"Прав на 100 процентов": немцы оценили слова Путина о демократии
Читатели Spiegel назвали правильными слова Путина о навязывании демократии в мире
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
Немецкий журнал Der Spiegel
опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска
про навязывание демократии в мире, которое он приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель
.
Как заявил папа Франциск в интервью испанской радиостанции COPE, комментируя ситуация в Афганистане, навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, при этом он перепутал автора этой фразы, приписав ее Меркель, а не российскому президенту Владимиру Путину
. Данные слова глава государства произнес на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве
.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100 процентов прав", - написал пользователь Berndt.
"Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому", - заметил RuhrSPott.
"Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор", - выразил мнение Korbinian.
"Это означает, что человек с большей вероятностью оценит истину, если не знает ее источник", - указал Argon.
"Действительно ли это была случайность? Потому что это были бы мудрые слова", - отметил redcarnation.