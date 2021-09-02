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Глава Волгоградской области рассказал о доли промышленности в бюджете

Глава Волгоградской области рассказал о доли промышленности в бюджете - РИА Новости, 02.09.2021

Глава Волгоградской области рассказал о доли промышленности в бюджете

Около 18 миллиардов рублей поступило в бюджет Волгоградской области за шесть месяцев 2021 года от промышленных предприятий региона, что больше на 1,3 миллиарда... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:42

2021-09-02T14:42

2021-09-02T14:42

волгоградская область

экономика

промышленность

волгоградская область

андрей бочаров

россия

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ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Около 18 миллиардов рублей поступило в бюджет Волгоградской области за шесть месяцев 2021 года от промышленных предприятий региона, что больше на 1,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Отмечается, что рост производства идет в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики металлургии и другой промышленности. Рост достигнут, по данным администрации, благодаря реализации инвестиционных проектов. Так, за последние полгода, сообщает ведомство, было осуществлено пять инвестпроектов на общую сумму около 6 миллиардов рублей, до конца 2021 года планируется реализовать еще 20 таких программ на сумму 40 миллиардов рублей.

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экономика, промышленность, волгоградская область, андрей бочаров, россия