Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
https://ria.ru/20210902/byudzhet-1748369158.html
Глава Волгоградской области рассказал о доли промышленности в бюджете
Глава Волгоградской области рассказал о доли промышленности в бюджете - РИА Новости, 02.09.2021
Глава Волгоградской области рассказал о доли промышленности в бюджете
Около 18 миллиардов рублей поступило в бюджет Волгоградской области за шесть месяцев 2021 года от промышленных предприятий региона, что больше на 1,3 миллиарда... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:42
2021-09-02T14:42
волгоградская область
экономика
промышленность
волгоградская область
андрей бочаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713504_0:191:3073:1920_1920x0_80_0_0_6d3c133280de93b2352acdb1d40e77a8.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Около 18 миллиардов рублей поступило в бюджет Волгоградской области за шесть месяцев 2021 года от промышленных предприятий региона, что больше на 1,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Отмечается, что рост производства идет в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики металлургии и другой промышленности. Рост достигнут, по данным администрации, благодаря реализации инвестиционных проектов. Так, за последние полгода, сообщает ведомство, было осуществлено пять инвестпроектов на общую сумму около 6 миллиардов рублей, до конца 2021 года планируется реализовать еще 20 таких программ на сумму 40 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210720/zerno-1742028285.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713504_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e8f1777f7bbbdc01431ce807d7c9463f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, промышленность, волгоградская область, андрей бочаров, россия
14:42 02.09.2021
 
Глава Волгоградской области рассказал о доли промышленности в бюджете

Бочаров: около 18 миллиардов рублей поступило в бюджет от заводов в Волгоградской области

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Около 18 миллиардов рублей поступило в бюджет Волгоградской области за шесть месяцев 2021 года от промышленных предприятий региона, что больше на 1,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"Оперативные данные показывают, что промышленность Волгоградской области продолжает сохранять лидирующие позиции в структуре валового регионального продукта, является лидирующим направлением по формированию консолидирующего бюджета Волгоградской области: по итогам первого полугодия промпроизводства увеличили поступления более чем на 7% (на 1,3 млрд рублей) — до 18 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ред.)", — цитирует ведомство словам губернатора Андрея Бочарова на заседании совета по развитию промышленности и ТЭК.
Отмечается, что рост производства идет в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики металлургии и другой промышленности. Рост достигнут, по данным администрации, благодаря реализации инвестиционных проектов. Так, за последние полгода, сообщает ведомство, было осуществлено пять инвестпроектов на общую сумму около 6 миллиардов рублей, до конца 2021 года планируется реализовать еще 20 таких программ на сумму 40 миллиардов рублей.
Посевной комплекс сеет пшеницу на полях крестьянского хозяйства Родник в Балахтинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 13:56Волгоградская область
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области
 
Волгоградская областьЭкономикаПромышленностьВолгоградская областьАндрей БочаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
05:24В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
05:21На Украине рассказали, как правильно есть сало
05:20"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды
Лента новостейМолния