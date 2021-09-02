Глава Волгоградской области рассказал о доли промышленности в бюджете
Бочаров: около 18 миллиардов рублей поступило в бюджет от заводов в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Около 18 миллиардов рублей поступило в бюджет Волгоградской области за шесть месяцев 2021 года от промышленных предприятий региона, что больше на 1,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"Оперативные данные показывают, что промышленность Волгоградской области продолжает сохранять лидирующие позиции в структуре валового регионального продукта, является лидирующим направлением по формированию консолидирующего бюджета Волгоградской области: по итогам первого полугодия промпроизводства увеличили поступления более чем на 7% (на 1,3 млрд рублей) — до 18 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ред.)", — цитирует ведомство словам губернатора Андрея Бочарова на заседании совета по развитию промышленности и ТЭК.
Отмечается, что рост производства идет в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики металлургии и другой промышленности. Рост достигнут, по данным администрации, благодаря реализации инвестиционных проектов. Так, за последние полгода, сообщает ведомство, было осуществлено пять инвестпроектов на общую сумму около 6 миллиардов рублей, до конца 2021 года планируется реализовать еще 20 таких программ на сумму 40 миллиардов рублей.