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https://ria.ru/20210902/buryatiya-1748308571.html
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов - РИА Новости, 02.09.2021
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов
Около 20 жилых домов и более 170 приусадебных участков оказались подтопленными за минувшие сутки паводковыми водами на территории Бурятии, рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:44
2021-09-02T10:44
происшествия
монголия
селенга
алексей цыденов
республика бурятия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 20 жилых домов и более 170 приусадебных участков оказались подтопленными за минувшие сутки паводковыми водами на территории Бурятии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За сутки оказались подтопленными 18 жилых домов и 177 приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на утро четверга в 10 населенных пунктах республики в зонах подтопления находятся 188 жилых домов и 514 приусадебных участков. К ликвидации последствий паводка привлечены более 170 человек и 63 единицы техники.Собеседник агентства добавил, что подтопления на территории четырех муниципальных образований были вызваны обильными осадками в Монголии в районе водосбора реки Селенги.Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее заявил, что в четверг объявлен режим ЧС республиканского уровня из-за паводковой ситуации.
https://ria.ru/20210902/buryatiya-1748288769.html
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происшествия, монголия, селенга, алексей цыденов, республика бурятия
10:44 02.09.2021
 
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов

В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов и более 170 приусадебных участков

© Фото : ГУМЧС России по Республике БурятияГидрологическая обстановка в Кяхтинском районе Бурятии
Гидрологическая обстановка в Кяхтинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : ГУМЧС России по Республике Бурятия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 20 жилых домов и более 170 приусадебных участков оказались подтопленными за минувшие сутки паводковыми водами на территории Бурятии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"За сутки оказались подтопленными 18 жилых домов и 177 приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.
Паводковая обстановка в Кяхтинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:32
В Бурятии из-за паводков объявили режим ЧС
Он уточнил, что на утро четверга в 10 населенных пунктах республики в зонах подтопления находятся 188 жилых домов и 514 приусадебных участков. К ликвидации последствий паводка привлечены более 170 человек и 63 единицы техники.
Собеседник агентства добавил, что подтопления на территории четырех муниципальных образований были вызваны обильными осадками в Монголии в районе водосбора реки Селенги.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее заявил, что в четверг объявлен режим ЧС республиканского уровня из-за паводковой ситуации.
АМГ ГУ МЧС России по Бурятии работает в н.п. Наушки в связи с подтоплением домов грунтовыми водами - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 08:41
Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке
 
ПроисшествияМонголияСеленгаАлексей ЦыденовРеспублика Бурятия
 
 
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