https://ria.ru/20210902/buryatiya-1748308571.html

В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов

В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов - РИА Новости, 02.09.2021

В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов

Около 20 жилых домов и более 170 приусадебных участков оказались подтопленными за минувшие сутки паводковыми водами на территории Бурятии, рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:44

2021-09-02T10:44

2021-09-02T10:44

происшествия

монголия

селенга

алексей цыденов

республика бурятия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 20 жилых домов и более 170 приусадебных участков оказались подтопленными за минувшие сутки паводковыми водами на территории Бурятии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За сутки оказались подтопленными 18 жилых домов и 177 приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на утро четверга в 10 населенных пунктах республики в зонах подтопления находятся 188 жилых домов и 514 приусадебных участков. К ликвидации последствий паводка привлечены более 170 человек и 63 единицы техники.Собеседник агентства добавил, что подтопления на территории четырех муниципальных образований были вызваны обильными осадками в Монголии в районе водосбора реки Селенги.Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее заявил, что в четверг объявлен режим ЧС республиканского уровня из-за паводковой ситуации.

https://ria.ru/20210902/buryatiya-1748288769.html

https://ria.ru/20210828/poselok-1747625867.html

монголия

селенга

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, монголия, селенга, алексей цыденов, республика бурятия