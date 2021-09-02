https://ria.ru/20210902/buryatiya-1748308571.html
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов - РИА Новости, 02.09.2021
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов
Около 20 жилых домов и более 170 приусадебных участков оказались подтопленными за минувшие сутки паводковыми водами на территории Бурятии, рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:44
2021-09-02T10:44
2021-09-02T10:44
происшествия
монголия
селенга
алексей цыденов
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748296167_101:0:1488:780_1920x0_80_0_0_87b01d0e9a6055ce958930f6827970b9.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 20 жилых домов и более 170 приусадебных участков оказались подтопленными за минувшие сутки паводковыми водами на территории Бурятии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За сутки оказались подтопленными 18 жилых домов и 177 приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на утро четверга в 10 населенных пунктах республики в зонах подтопления находятся 188 жилых домов и 514 приусадебных участков. К ликвидации последствий паводка привлечены более 170 человек и 63 единицы техники.Собеседник агентства добавил, что подтопления на территории четырех муниципальных образований были вызваны обильными осадками в Монголии в районе водосбора реки Селенги.Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее заявил, что в четверг объявлен режим ЧС республиканского уровня из-за паводковой ситуации.
https://ria.ru/20210902/buryatiya-1748288769.html
https://ria.ru/20210828/poselok-1747625867.html
монголия
селенга
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748296167_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_2988ced9a170acf87568b8f370c45ea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, монголия, селенга, алексей цыденов, республика бурятия
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов
В Бурятии за сутки подтопило около 20 домов и более 170 приусадебных участков