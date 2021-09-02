https://ria.ru/20210902/biryukov-1748310899.html

Бирюков: Москву украсят в преддверии Дня города

Бирюков: Москву украсят в преддверии Дня города - РИА Новости, 02.09.2021

Бирюков: Москву украсят в преддверии Дня города

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:00

2021-09-02T07:00

2021-09-02T10:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город. Ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 874 - именно столько лет исполняется в этом году столице", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что на мостах, у станций метро, вокзалов и ТПУ разместят более 2 тысяч флагов. Они украсят Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, Большой Москворецкий и другие мосты. Флаговые конструкции появятся на территории аэропорта "Внуково", Восточного вокзала, возле ключевых транспортно-пересадочных узлов."Всего установят свыше 3,2 тысячи декоративных конструкций и 1 тысячу поздравительных плакатов, которые разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На плакатах можно будет увидеть знаковые места Москвы – Большой театр, Триумфальную арку, Московский планетарий, главное здание МГУ", - подчеркнул Бирюков.По его словам, особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце - их украсят цветочными арками и установят световые лайтбоксы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось.Он отметил, что архитектурно-художественная подсветка зданий 11 и 12 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек и домов №8 и №28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа будут транслировать красочные видеоролики, посвященные Москве.

https://realty.ria.ru/20210831/prud-1747986332.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков