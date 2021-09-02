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Бирюков: Москву украсят в преддверии Дня города
Бирюков: Москву украсят в преддверии Дня города - РИА Новости, 02.09.2021
Бирюков: Москву украсят в преддверии Дня города
Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:00
2021-09-02T10:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город. Ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 874 - именно столько лет исполняется в этом году столице", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что на мостах, у станций метро, вокзалов и ТПУ разместят более 2 тысяч флагов. Они украсят Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, Большой Москворецкий и другие мосты. Флаговые конструкции появятся на территории аэропорта "Внуково", Восточного вокзала, возле ключевых транспортно-пересадочных узлов."Всего установят свыше 3,2 тысячи декоративных конструкций и 1 тысячу поздравительных плакатов, которые разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На плакатах можно будет увидеть знаковые места Москвы – Большой театр, Триумфальную арку, Московский планетарий, главное здание МГУ", - подчеркнул Бирюков.По его словам, особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце - их украсят цветочными арками и установят световые лайтбоксы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось.Он отметил, что архитектурно-художественная подсветка зданий 11 и 12 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек и домов №8 и №28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа будут транслировать красочные видеоролики, посвященные Москве.
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москва, петр бирюков
07:00 02.09.2021 (обновлено: 10:52 02.09.2021)
 

Бирюков: Москву украсят в преддверии Дня города

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город. Ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 874 - именно столько лет исполняется в этом году столице", - отметил Бирюков.
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31 августа, 13:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собачий пруд в Москве благоустроят ко Дню города
Заместитель мэра рассказал, что на мостах, у станций метро, вокзалов и ТПУ разместят более 2 тысяч флагов. Они украсят Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, Большой Москворецкий и другие мосты. Флаговые конструкции появятся на территории аэропорта "Внуково", Восточного вокзала, возле ключевых транспортно-пересадочных узлов.
"Всего установят свыше 3,2 тысячи декоративных конструкций и 1 тысячу поздравительных плакатов, которые разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На плакатах можно будет увидеть знаковые места Москвы – Большой театр, Триумфальную арку, Московский планетарий, главное здание МГУ", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце - их украсят цветочными арками и установят световые лайтбоксы.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось.
"Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных конструкций, позволяющий обеспечить украшение города", - пояснил Бирюков.
Он отметил, что архитектурно-художественная подсветка зданий 11 и 12 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек и домов №8 и №28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа будут транслировать красочные видеоролики, посвященные Москве.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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