https://ria.ru/20210902/biooruzhie-1748287304.html

США уходили от просьб СССР выдать идеолога создания японского биооружия

США уходили от просьб СССР выдать идеолога создания японского биооружия - РИА Новости, 02.09.2021

США уходили от просьб СССР выдать идеолога создания японского биооружия

США неоднократно после Второй мировой войны игнорировали просьбы СССР выдать советской стороне для суда японского военного преступника, бывшего начальника... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:18

2021-09-02T08:18

2021-09-02T08:49

общество

токио

япония

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. США неоднократно после Второй мировой войны игнорировали просьбы СССР выдать советской стороне для суда японского военного преступника, бывшего начальника спецотряда 731 Квантунской армии Сиро Исии, под руководством которого разрабатывалось и испытывалось на людях бактериологическое оружие, предназначавшееся для применения Японией в ходе крупномасштабной войны, следует из рассекреченных документов из Архива внешней политики РФ.В числе этих документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, - докладная записка начальника договорно-правового отдела МИД СССР Сергея Голунского заместителю министра иностранных дел Валериану Зорину о целесообразности открытого судебного процесса над японскими военными, занимавшимся бактериологическим оружием."Основные японские военные преступники, участники подготовки бактериологической войны, бывший начальник отряда №731 генерал-лейтенант медицинской службы Исии Сиро и бывший начальник 4-го отдела того же отряда полковник Оота находятся в Японии. Когда генерал Деревянко на просьбу штаба Макартура к нам выдать двух японских генералов потребовал выдачи нам в порядке обмена Исии и Оота, то штаб Макартура уклонился от ответа", - писал Голунский в начале августа 1948 года.Американский генерал Дуглас Макартур возглавлял созданный в декабре 1945 года Союзный Совет для Японии, располагавшийся в Токио. Генерал-лейтенант Кузьма Деревянко 2 сентября 1945 года от имени СССР подписал Акт о капитуляции Японии, а затем был представителем СССР в Союзном Совете.Записка Голунского Зорину в числе других документов легла в основу решений советского руководства организовать открытый судебный процесс над японскими военными, занимавшимися разработкой, испытанием и применением средств бактериологической войны, и которых удалось арестовать советской стороне.В ходе этого процесса, состоявшегося в конце 1949 года в Хабаровске, было неоспоримо доказано, что Исии стоял за организацией и выполнением японской программы по бактериологическому оружию, которую поддерживал император Японии Хирохито.Сейчас также рассекречены тексты трех нот, в течение 1950 года направленных СССР в адрес США. В них советская сторона просила американцев выдать для нового суда главных японских военных преступников, руководивших разработкой, испытанием и применением бактериологического оружия, но которые с помощью США укрылись в Японии. В этом перечне был и Исии. Но Вашингтон проигнорировал все эти просьбы Москвы.В начале 1930-х годов Исии, микробиолог по образованию, предложил руководству японского военного министерства создать собственное бактериологическое оружие, чтобы Япония, бедная природными ресурсами, могла уравнять шансы в войне с индустриально развитыми странами.В 1932 году в районе Харбина начиналось строительство "Главной базы Управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии". Здесь же с 1933 года размещалась специальная тюрьма для "бревен" (так японские военные называли людей, предназначенных для опытов). В 1938 году район рядом с поселком Пинфань недалеко от Харбина объявили особой военной зоной Квантунской армии. На строительство закрытого военно-бактериологического комплекса ушло чуть более года, с 1941 года он стал называться отрядом №731. Исии был начальником отряда в 1936-1942 годах и с марта 1945 года до разгрома Японии, ознаменовавшего собой конец Второй мировой войны. С 1942 года по февраль 1945 года отрядом руководил генерал-майор Масадзи Китано.Как следует из протоколов допросов бывших сотрудников отряда 731, Исии был фанатично предан идее создания эффективных средств ведения бактериологической войны, искал возможности повысить вирулентность (заразность) различных микробов и нарабатывать их в количествах, необходимых для ведения бактериологической войны. Исии изобрел специальную бомбу, которая бы, по его мнению, демонстрировала возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия. Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.В отряде 731, как и в другом спецотряде 100, велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных, в числе прочих, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии. Тот после разгрома Японии попал в плен к американцам, которые укрыли его от возмездия в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

https://ria.ru/20210830/khabarovsk-1747866685.html

https://ria.ru/20210831/voyna-1747916725.html

https://ria.ru/20210902/oruzhie-1748263592.html

токио

япония

хабаровск

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общество, токио, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945)