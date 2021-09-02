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Белый дом заявил, что США продолжат диалог по кибербезопасности с Россией
Белый дом заявил, что США продолжат диалог по кибербезопасности с Россией - РИА Новости, 02.09.2021
Белый дом заявил, что США продолжат диалог по кибербезопасности с Россией
США продолжают диалог с Россией по кибербезопасности и ждут от нее действий, заявила заместитель советника американского президента по национальной безопасности РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:19
2021-09-02T21:46
в мире
сша
кибербезопасность
хакеры
россия
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. США продолжают диалог с Россией по кибербезопасности и ждут от нее действий, заявила заместитель советника американского президента по национальной безопасности Энн Нойбергер."Дискуссии с русскими продолжаются, и, как заявил президент Байден, он ждет действий", - сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме.На июньской встрече в Женеве Байден и президент России Владимир Путин договорились о запуске двустороннего экспертного диалога о безопасности в киберпространстве.Ранее США заявляли, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.Путин 12 июля заявил в телефонном разговоре с Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
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в мире, сша, кибербезопасность, хакеры, россия
21:19 02.09.2021 (обновлено: 21:46 02.09.2021)
 
Белый дом заявил, что США продолжат диалог по кибербезопасности с Россией

Белый дом: США продолжат диалог по кибербезопасности с Россией и ждут от нее действий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне
Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. США продолжают диалог с Россией по кибербезопасности и ждут от нее действий, заявила заместитель советника американского президента по национальной безопасности Энн Нойбергер.
"Дискуссии с русскими продолжаются, и, как заявил президент Байден, он ждет действий", - сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме.
На июньской встрече в Женеве Байден и президент России Владимир Путин договорились о запуске двустороннего экспертного диалога о безопасности в киберпространстве.
Ранее США заявляли, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.
Путин 12 июля заявил в телефонном разговоре с Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
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В миреСШАКибербезопасностьхакерыРоссия
 
 
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