https://ria.ru/20210902/bezopasnost-1748432970.html

Белый дом заявил, что США продолжат диалог по кибербезопасности с Россией

Белый дом заявил, что США продолжат диалог по кибербезопасности с Россией - РИА Новости, 02.09.2021

Белый дом заявил, что США продолжат диалог по кибербезопасности с Россией

США продолжают диалог с Россией по кибербезопасности и ждут от нее действий, заявила заместитель советника американского президента по национальной безопасности РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:19

2021-09-02T21:19

2021-09-02T21:46

в мире

сша

кибербезопасность

хакеры

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319164_0:260:3180:2048_1920x0_80_0_0_3e1654f867e2ac2b958a0ce20f1ca9c2.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. США продолжают диалог с Россией по кибербезопасности и ждут от нее действий, заявила заместитель советника американского президента по национальной безопасности Энн Нойбергер."Дискуссии с русскими продолжаются, и, как заявил президент Байден, он ждет действий", - сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме.На июньской встрече в Женеве Байден и президент России Владимир Путин договорились о запуске двустороннего экспертного диалога о безопасности в киберпространстве.Ранее США заявляли, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.Путин 12 июля заявил в телефонном разговоре с Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

https://ria.ru/20210827/sallivan-1747586422.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кибербезопасность, хакеры, россия