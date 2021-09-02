https://ria.ru/20210902/belorussiya-1748418361.html

В Минске оценили интерес бизнеса ЕС к сотрудничеству с Белоруссией

В Минске оценили интерес бизнеса ЕС к сотрудничеству с Белоруссией - РИА Новости, 02.09.2021

В Минске оценили интерес бизнеса ЕС к сотрудничеству с Белоруссией

Бизнес Евросоюза, несмотря на санкции, проявляет абсолютный интерес к продолжению сотрудничества с Белоруссией, заявил в четверг глава МИД республики Владимир... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:57

2021-09-02T18:57

2021-09-02T19:02

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евросоюз

александр лукашенко

владимир макей

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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Бизнес Евросоюза, несмотря на санкции, проявляет абсолютный интерес к продолжению сотрудничества с Белоруссией, заявил в четверг глава МИД республики Владимир Макей."Бизнес любой страны будет прислушиваться к тому, что говорят политики. Хотя политики зачастую говорят абсолютно неразумные вещи. Мы понимаем, что бизнес будет обращать внимание на какие-то политические установки своего руководства. Но должен сказать откровенно, что существует абсолютный интерес к продолжению сотрудничества с Беларусью по торгово-экономическому направлению", - заявил Макей журналистам.Как отметил министр, в Минске видят это и поддерживают соответствующие контакты.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел секторальные санкции.

https://ria.ru/20210820/voyna-1746536829.html

https://ria.ru/20210902/posol-1748411396.html

сша

белоруссия

минск

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в мире, бизнес, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , кгб белоруссии