18:57 02.09.2021 (обновлено: 19:02 02.09.2021)
В Минске оценили интерес бизнеса ЕС к сотрудничеству с Белоруссией
Глава МИД Белоруссии Макей оценил интерес бизнеса ЕС к развитию сотрудничества
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Бизнес Евросоюза, несмотря на санкции, проявляет абсолютный интерес к продолжению сотрудничества с Белоруссией, заявил в четверг глава МИД республики Владимир Макей.
"Бизнес любой страны будет прислушиваться к тому, что говорят политики. Хотя политики зачастую говорят абсолютно неразумные вещи. Мы понимаем, что бизнес будет обращать внимание на какие-то политические установки своего руководства. Но должен сказать откровенно, что существует абсолютный интерес к продолжению сотрудничества с Беларусью по торгово-экономическому направлению", - заявил Макей журналистам.
Как отметил министр, в Минске видят это и поддерживают соответствующие контакты.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел секторальные санкции.