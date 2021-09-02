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В Минске рассказали о ситуации на границе с Латвией и Литвой
В Минске рассказали о ситуации на границе с Латвией и Литвой - РИА Новости, 02.09.2021
В Минске рассказали о ситуации на границе с Латвией и Литвой
Литва и Латвия не выполняют договоренности по пропуску фур с территории Белоруссии, из-за чего на границе скапливаются очереди из грузового транспорта, сообщила РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:55
2021-09-02T13:55
2021-09-02T13:55
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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Литва и Латвия не выполняют договоренности по пропуску фур с территории Белоруссии, из-за чего на границе скапливаются очереди из грузового транспорта, сообщила в четверг пресс-служба белорусского госпогранкомитета (ГПК)."Невыполнение Литвой и Латвией договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию продолжает влиять на скопление фур перед белорусскими пунктами пропуска. Ни один из литовских пунктов пропуска на границе за минувшие сутки не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Беларуси", - говорится в Telegram-канале ГПК.По данным ведомства, сотрудники контрольных органов "Мядининкая" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") впустили в пункт пропуска 56% от определенного договоренностью количества фур. "Латвийские пункты пропуска принимали транспорт ритмично, однако в "Селене" (с белорусской стороны – "Урбаны") въехало 75% от количества автомобилей, определенного договоренностью", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что на Украину и в Польшу грузовики выезжали из Белоруссии без задержек.По оперативным данным ГПК Белоруссии на 12.00 (совпадает с мск), выезда в Латвию ожидают более 130 грузовиков, в Литву – более 960.
https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html
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в мире, литва, белоруссия, латвия, польша
В Минске рассказали о ситуации на границе с Латвией и Литвой
Госпогранкомитет Белоруссии: Литва и Латвия не следуют договоренностям по пропуску фур