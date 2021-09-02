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ПСБ: развитие технологий и ИИ усиливают роль непрерывного образования
ПСБ: развитие технологий и ИИ усиливают роль непрерывного образования - РИА Новости, 02.09.2021
ПСБ: развитие технологий и ИИ усиливают роль непрерывного образования
Тему непрерывного образования обсудили эксперты и участники ВЭФ-2021 на сессии "Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?", говорится в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:18
2021-09-02T12:18
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Тему непрерывного образования обсудили эксперты и участники ВЭФ-2021 на сессии "Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?", говорится в пресс-релизе кредитной организации.По мнению старшего вице-президента ПСБ Веры Подгузовой, развитие технологий и искусственного интеллекта и как следствие появление новых, не существовавших ранее профессий, увеличение средней продолжительности жизни и возможность сменить несколько профессий – все это способствует распространению концепции lifelong learning или непрерывного образования. В то же время, по ее словам, несмотря на стремительное в последнее время развитие онлайн-технологий в образовании, крайне важно сохранять такие формы обучения, которые требуют активного личного участия, закрепления знаний на практике и очных коммуникаций. "Особая роль в этом процессе отводится корпоративному обучению. ПСБ реализует ряд образовательных проектов как для сотрудников, так и руководителей банка", - рассказала Подгузова, слова которой приводит пресс-служба банка.Среди проектов ПСБ - "Программа развития руководителей", клуб "Вектор развития" для топ-менеджеров, еженедельное утреннее информационно-образовательное онлайн-шоу "Подзарядка", командные онлайн-поединки "Лига переговорщиков", "Спикерский клуб" и т.д."Эти программы крайне востребованы. Например, в "Программе развития руководителей" приняло участие более 90% всех управленцев банка, что в сумме составило почти 2900 человек. Для того, чтобы масштабировать этот опыт обучения на внешнюю аудиторию, мы создали специальное подразделение - Академию ПСБ, слушателями которой могут стать не только наши сотрудники, но и любой желающий", - сказала Подгузова.Основными направлениями работы Академии стали подготовка профессиональных кадров для предприятий ОПК, предоставление военнослужащим и работникам дополнительных возможностей обучения, разработка и реализация коммерческих образовательных программ - МВА, сетевые магистерские программы в сотрудничестве с ведущими университетами - и др.
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:18 02.09.2021
 

ПСБ: развитие технологий и ИИ усиливают роль непрерывного образования

© Depositphotos / kantverУчастники конференции во время обсуждения
Участники конференции во время обсуждения - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / kantver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Тему непрерывного образования обсудили эксперты и участники ВЭФ-2021 на сессии "Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?", говорится в пресс-релизе кредитной организации.
По мнению старшего вице-президента ПСБ Веры Подгузовой, развитие технологий и искусственного интеллекта и как следствие появление новых, не существовавших ранее профессий, увеличение средней продолжительности жизни и возможность сменить несколько профессий – все это способствует распространению концепции lifelong learning или непрерывного образования.
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В то же время, по ее словам, несмотря на стремительное в последнее время развитие онлайн-технологий в образовании, крайне важно сохранять такие формы обучения, которые требуют активного личного участия, закрепления знаний на практике и очных коммуникаций.
"Особая роль в этом процессе отводится корпоративному обучению. ПСБ реализует ряд образовательных проектов как для сотрудников, так и руководителей банка", - рассказала Подгузова, слова которой приводит пресс-служба банка.
Среди проектов ПСБ - "Программа развития руководителей", клуб "Вектор развития" для топ-менеджеров, еженедельное утреннее информационно-образовательное онлайн-шоу "Подзарядка", командные онлайн-поединки "Лига переговорщиков", "Спикерский клуб" и т.д.
"Эти программы крайне востребованы. Например, в "Программе развития руководителей" приняло участие более 90% всех управленцев банка, что в сумме составило почти 2900 человек. Для того, чтобы масштабировать этот опыт обучения на внешнюю аудиторию, мы создали специальное подразделение - Академию ПСБ, слушателями которой могут стать не только наши сотрудники, но и любой желающий", - сказала Подгузова.
Основными направлениями работы Академии стали подготовка профессиональных кадров для предприятий ОПК, предоставление военнослужащим и работникам дополнительных возможностей обучения, разработка и реализация коммерческих образовательных программ - МВА, сетевые магистерские программы в сотрудничестве с ведущими университетами - и др.
"Сегодня в Академии учится почти 300 человек, до конца года обучение пройдет порядка 1000 человек, большая часть которых – внешние слушатели. В перспективе планируется заключение договоров о практической подготовке обучающихся с ведущими вузами страны, что позволит отобрать и привлечь на ранней стадии лучшие молодые кадры для банка и предприятий ОПК, сформировать кадровый резерв для собственных нужд и предприятий партнеров. Пилотным проектом стало подписание соглашения об открытии базовой кафедры с Финансовым университетом при правительстве РФ", - отметила Подгузова.
 
Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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