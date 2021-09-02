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ПСБ: развитие технологий и ИИ усиливают роль непрерывного образования

ПСБ: развитие технологий и ИИ усиливают роль непрерывного образования - РИА Новости, 02.09.2021

ПСБ: развитие технологий и ИИ усиливают роль непрерывного образования

Тему непрерывного образования обсудили эксперты и участники ВЭФ-2021 на сессии "Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?", говорится в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:18

2021-09-02T12:18

2021-09-02T12:18

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Тему непрерывного образования обсудили эксперты и участники ВЭФ-2021 на сессии "Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?", говорится в пресс-релизе кредитной организации.По мнению старшего вице-президента ПСБ Веры Подгузовой, развитие технологий и искусственного интеллекта и как следствие появление новых, не существовавших ранее профессий, увеличение средней продолжительности жизни и возможность сменить несколько профессий – все это способствует распространению концепции lifelong learning или непрерывного образования. В то же время, по ее словам, несмотря на стремительное в последнее время развитие онлайн-технологий в образовании, крайне важно сохранять такие формы обучения, которые требуют активного личного участия, закрепления знаний на практике и очных коммуникаций. "Особая роль в этом процессе отводится корпоративному обучению. ПСБ реализует ряд образовательных проектов как для сотрудников, так и руководителей банка", - рассказала Подгузова, слова которой приводит пресс-служба банка.Среди проектов ПСБ - "Программа развития руководителей", клуб "Вектор развития" для топ-менеджеров, еженедельное утреннее информационно-образовательное онлайн-шоу "Подзарядка", командные онлайн-поединки "Лига переговорщиков", "Спикерский клуб" и т.д."Эти программы крайне востребованы. Например, в "Программе развития руководителей" приняло участие более 90% всех управленцев банка, что в сумме составило почти 2900 человек. Для того, чтобы масштабировать этот опыт обучения на внешнюю аудиторию, мы создали специальное подразделение - Академию ПСБ, слушателями которой могут стать не только наши сотрудники, но и любой желающий", - сказала Подгузова.Основными направлениями работы Академии стали подготовка профессиональных кадров для предприятий ОПК, предоставление военнослужащим и работникам дополнительных возможностей обучения, разработка и реализация коммерческих образовательных программ - МВА, сетевые магистерские программы в сотрудничестве с ведущими университетами - и др.

https://ria.ru/20210902/bank-1748121737.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), восточный экономический форум — 2021 (вэф)