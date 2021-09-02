Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/avstraliya-1748394624.html
В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов
В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов - РИА Новости, 02.09.2021
В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов
Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 20 миллионов австралийских долларов (около 15 миллионов долларов США), но могла бы и не узнать об... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:44
2021-09-02T16:44
в мире
сша
австралия
канберра
виктория (австралия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152391/38/1523913857_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_361c6b214a210e388ddfb264e94dfc10.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 20 миллионов австралийских долларов (около 15 миллионов долларов США), но могла бы и не узнать об этом, продолжая отклонять телефонные звонки с новостью о выигрыше, сообщил телеканал ABC.По его данным, супруги обычно не покупали лотерейные билеты, но в этот раз решили испытать удачу. После этого они дважды отклоняли вызовы с незнакомых номеров, когда операторы лотереи пытались им дозвониться."Я хочу помочь родителям и родным. Хочу купить дом для нашей молодой семьи", - поделился планами победитель лотереи.В прошлом месяце также выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США) еще один житель Австралии, потерявший работу из-за локдаунов в штате Виктория.Отец семейства из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью, когда узнал о выигрыше. По его словам, в результате этого невероятного поворота судьбы он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги в будущем своих детей.
https://ria.ru/20210813/dzhekpot-1745646951.html
https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html
сша
австралия
канберра
виктория (австралия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152391/38/1523913857_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_755b1fd13b3829c6cd7148de465a859c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, австралия, канберра, виктория (австралия)
16:44 02.09.2021
 
В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов

Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 15 миллионов долларов

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament HousesКанберра
Канберра - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 20 миллионов австралийских долларов (около 15 миллионов долларов США), но могла бы и не узнать об этом, продолжая отклонять телефонные звонки с новостью о выигрыше, сообщил телеканал ABC.
По его данным, супруги обычно не покупали лотерейные билеты, но в этот раз решили испытать удачу. После этого они дважды отклоняли вызовы с незнакомых номеров, когда операторы лотереи пытались им дозвониться.
Игровой Автомат - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 14:57
Потерявший работу австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов долларов
"Я хочу помочь родителям и родным. Хочу купить дом для нашей молодой семьи", - поделился планами победитель лотереи.
В прошлом месяце также выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США) еще один житель Австралии, потерявший работу из-за локдаунов в штате Виктория.
Отец семейства из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью, когда узнал о выигрыше. По его словам, в результате этого невероятного поворота судьбы он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги в будущем своих детей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 07:08
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
 
В миреСШААвстралияКанберраВиктория (Австралия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
05:24В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
05:21На Украине рассказали, как правильно есть сало
05:20"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды
05:12Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников
Лента новостейМолния