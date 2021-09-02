https://ria.ru/20210902/avstraliya-1748394624.html

В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов

В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов - РИА Новости, 02.09.2021

В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов

Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 20 миллионов австралийских долларов (около 15 миллионов долларов США), но могла бы и не узнать об... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:44

2021-09-02T16:44

2021-09-02T16:44

в мире

сша

австралия

канберра

виктория (австралия)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 20 миллионов австралийских долларов (около 15 миллионов долларов США), но могла бы и не узнать об этом, продолжая отклонять телефонные звонки с новостью о выигрыше, сообщил телеканал ABC.По его данным, супруги обычно не покупали лотерейные билеты, но в этот раз решили испытать удачу. После этого они дважды отклоняли вызовы с незнакомых номеров, когда операторы лотереи пытались им дозвониться."Я хочу помочь родителям и родным. Хочу купить дом для нашей молодой семьи", - поделился планами победитель лотереи.В прошлом месяце также выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США) еще один житель Австралии, потерявший работу из-за локдаунов в штате Виктория.Отец семейства из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью, когда узнал о выигрыше. По его словам, в результате этого невероятного поворота судьбы он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги в будущем своих детей.

https://ria.ru/20210813/dzhekpot-1745646951.html

https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html

сша

австралия

канберра

виктория (австралия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, австралия, канберра, виктория (австралия)