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В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов
В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов - РИА Новости, 02.09.2021
В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов
Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 20 миллионов австралийских долларов (около 15 миллионов долларов США), но могла бы и не узнать об... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:44
2021-09-02T16:44
2021-09-02T16:44
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канберра
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 20 миллионов австралийских долларов (около 15 миллионов долларов США), но могла бы и не узнать об этом, продолжая отклонять телефонные звонки с новостью о выигрыше, сообщил телеканал ABC.По его данным, супруги обычно не покупали лотерейные билеты, но в этот раз решили испытать удачу. После этого они дважды отклоняли вызовы с незнакомых номеров, когда операторы лотереи пытались им дозвониться."Я хочу помочь родителям и родным. Хочу купить дом для нашей молодой семьи", - поделился планами победитель лотереи.В прошлом месяце также выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США) еще один житель Австралии, потерявший работу из-за локдаунов в штате Виктория.Отец семейства из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью, когда узнал о выигрыше. По его словам, в результате этого невероятного поворота судьбы он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги в будущем своих детей.
https://ria.ru/20210813/dzhekpot-1745646951.html
https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html
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канберра
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в мире, сша, австралия, канберра, виктория (австралия)
В Австралии супруги выиграли в лотерею 15 миллионов долларов
Супружеская пара из пригорода Канберры выиграла в лотерею 15 миллионов долларов