https://ria.ru/20210902/aviabilety-1748385198.html

Определены самые дорогие авиабилеты для путешествий летом

Определены самые дорогие авиабилеты для путешествий летом - РИА Новости, 02.09.2021

Определены самые дорогие авиабилеты для путешествий летом

Эксперты назвали маршруты, авиапутешествия по которым летом 2021 года обошлись туристам дороже всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:47

2021-09-02T17:47

2021-09-02T17:47

туризм

благовещенск

мальдивы

нью-йорк (город)

мале

лос-анджелес

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Эксперты назвали маршруты, авиапутешествия по которым летом 2021 года обошлись туристам дороже всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей. Так, за перелет в столицу Мальдивских островов — Мале — один из клиентов сервиса заплатил 627 тысяч рублей. Почти полмиллиона рублей отдал за путешествие бизнес-классом пассажир, летевший из Лос-Анджелеса в Москву. Третье место — у туриста, отправившегося из российской столицы в Перу — билет стоил 453 тысячи рублей.Почти 400 тысяч заплатил путешественник за перелет из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Причем в заказе были билеты на двоих, и с карты списали 797 тысяч рублей.Замыкает пятерку самых небюджетных путешествий внутренний рейс из нашей столицы в Благовещенск и обратно, за проездной документ на который было заплачено 275 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

благовещенск

мальдивы

нью-йорк (город)

мале

лос-анджелес

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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