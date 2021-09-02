https://ria.ru/20210902/aviabilety-1748385198.html
Определены самые дорогие авиабилеты для путешествий летом
Определены самые дорогие авиабилеты для путешествий летом - РИА Новости, 02.09.2021
Определены самые дорогие авиабилеты для путешествий летом
Эксперты назвали маршруты, авиапутешествия по которым летом 2021 года обошлись туристам дороже всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:47
2021-09-02T17:47
2021-09-02T17:47
туризм
благовещенск
мальдивы
нью-йорк (город)
мале
лос-анджелес
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Эксперты назвали маршруты, авиапутешествия по которым летом 2021 года обошлись туристам дороже всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей. Так, за перелет в столицу Мальдивских островов — Мале — один из клиентов сервиса заплатил 627 тысяч рублей. Почти полмиллиона рублей отдал за путешествие бизнес-классом пассажир, летевший из Лос-Анджелеса в Москву. Третье место — у туриста, отправившегося из российской столицы в Перу — билет стоил 453 тысячи рублей.Почти 400 тысяч заплатил путешественник за перелет из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Причем в заказе были билеты на двоих, и с карты списали 797 тысяч рублей.Замыкает пятерку самых небюджетных путешествий внутренний рейс из нашей столицы в Благовещенск и обратно, за проездной документ на который было заплачено 275 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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благовещенск, мальдивы, нью-йорк (город), мале, лос-анджелес, москва, новости - туризм, авиабилеты, туризм, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Эксперты назвали маршруты, авиапутешествия по которым летом 2021 года обошлись туристам дороже всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей. Так, за перелет в столицу Мальдивских островов — Мале — один из клиентов сервиса заплатил 627 тысяч рублей. Почти полмиллиона рублей отдал за путешествие бизнес-классом пассажир, летевший из Лос-Анджелеса в Москву. Третье место — у туриста, отправившегося из российской столицы в Перу — билет стоил 453 тысячи рублей.
Почти 400 тысяч заплатил путешественник за перелет из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Причем в заказе были билеты на двоих, и с карты списали 797 тысяч рублей.
Замыкает пятерку самых небюджетных путешествий внутренний рейс из нашей столицы в Благовещенск и обратно, за проездной документ на который было заплачено 275 тысяч рублей.