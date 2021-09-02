22:47 02.09.2021 (обновлено: 23:13 02.09.2021)
В Пентагоне оценили возможность поддержки противников "Талибана"*
Пентагон дал понять, что противникам талибов не стоит рассчитывать на военную помощь США
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби дал понять, что не видит возможности американского военного участия в междоусобицах на территории Афганистана, но допускает точечные "загоризонтные" операции для предотвращения террористических угроз США.
"Военная миссия США в Афганистане окончена", - ответил он на вопрос журналистов, могут ли американцы оказать поддержку противникам талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое), которые пытаются организовать вооруженное сопротивление в Панджерском ущелье и просят о помощи международное сообщество.
Покинув Афганистан после 20 лет военной кампании, США, по словам Кирби, оставили за собой право наносить "загоризонтные контртеррористические удары в случае необходимости реагировать на угрозы нашим интересам и территории".
"Мы абсолютно точно собираемся так поступать, но это другое, нежели иметь долговременную военную миссию в Афганистане", - сказал Кирби.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация
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