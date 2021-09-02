https://ria.ru/20210902/afganistan-1748440803.html

В Пентагоне оценили возможность поддержки противников "Талибана"*

В Пентагоне оценили возможность поддержки противников "Талибана"* - РИА Новости, 02.09.2021

В Пентагоне оценили возможность поддержки противников "Талибана"*

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби дал понять, что не видит возможности американского военного участия в междоусобицах на территории Афганистана, но РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:47

2021-09-02T22:47

2021-09-02T23:13

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

россия

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби дал понять, что не видит возможности американского военного участия в междоусобицах на территории Афганистана, но допускает точечные "загоризонтные" операции для предотвращения террористических угроз США."Военная миссия США в Афганистане окончена", - ответил он на вопрос журналистов, могут ли американцы оказать поддержку противникам талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое), которые пытаются организовать вооруженное сопротивление в Панджерском ущелье и просят о помощи международное сообщество.Покинув Афганистан после 20 лет военной кампании, США, по словам Кирби, оставили за собой право наносить "загоризонтные контртеррористические удары в случае необходимости реагировать на угрозы нашим интересам и территории"."Мы абсолютно точно собираемся так поступать, но это другое, нежели иметь долговременную военную миссию в Афганистане", - сказал Кирби.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748211484.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия