https://ria.ru/20210902/afganistan-1748406107.html

Захарова призвала Запад помочь Афганистану

Захарова призвала Запад помочь Афганистану - РИА Новости, 02.09.2021

Захарова призвала Запад помочь Афганистану

Страны Запада, которые несут ответственность за происходящее в Афганистане, должны оказать помощь в купировании миграционных потоков, заявила официальный... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:43

2021-09-02T17:43

2021-09-02T17:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_0:79:3033:1785_1920x0_80_0_0_92beedbf92e7c78f120a8ac62ac74ce6.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Страны Запада, которые несут ответственность за происходящее в Афганистане, должны оказать помощь в купировании миграционных потоков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы считаем, что международное сообщество, и в первую очередь традиционные западные доноры Афганистана, должны оказать деятельную помощь населению этой страны с целью снижения или полного купирования миграционных потоков", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что страны Запада, которые 20 лет бесконтрольно экспериментировали в Афганистане, "задолжали" этой стране. "И делать вид, что они ушли, кое-как наспех собравшись, и все, история закончилась, не получится... делать вид, что они не несут за это ответственность, не в долгу перед афганским народом, что они не создали мировую проблему как для региона, так и для различных континентов, не выйдет", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что теперь задача западных стран состоит в том, чтобы предотвратить попадание в другие регионы террористов под видом беженцев.Радикальное движение "Талибан"* развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748402222.html

https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748392957.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, мария захарова, россия