https://ria.ru/20210902/afganistan-1748406107.html
Захарова призвала Запад помочь Афганистану
Захарова призвала Запад помочь Афганистану - РИА Новости, 02.09.2021
Захарова призвала Запад помочь Афганистану
Страны Запада, которые несут ответственность за происходящее в Афганистане, должны оказать помощь в купировании миграционных потоков, заявила официальный... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:43
2021-09-02T17:43
2021-09-02T17:49
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Страны Запада, которые несут ответственность за происходящее в Афганистане, должны оказать помощь в купировании миграционных потоков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы считаем, что международное сообщество, и в первую очередь традиционные западные доноры Афганистана, должны оказать деятельную помощь населению этой страны с целью снижения или полного купирования миграционных потоков", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что страны Запада, которые 20 лет бесконтрольно экспериментировали в Афганистане, "задолжали" этой стране. "И делать вид, что они ушли, кое-как наспех собравшись, и все, история закончилась, не получится... делать вид, что они не несут за это ответственность, не в долгу перед афганским народом, что они не создали мировую проблему как для региона, так и для различных континентов, не выйдет", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что теперь задача западных стран состоит в том, чтобы предотвратить попадание в другие регионы террористов под видом беженцев.Радикальное движение "Талибан"* развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748402222.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, мария захарова, россия
17:43 02.09.2021 (обновлено: 17:49 02.09.2021)
Захарова призвала Запад помочь Афганистану
Представитель МИД Захарова: Запад должен помочь Афганистану снизить миграционные потоки
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Страны Запада, которые несут ответственность за происходящее в Афганистане
, должны оказать помощь в купировании миграционных потоков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Мы считаем, что международное сообщество, и в первую очередь традиционные западные доноры Афганистана, должны оказать деятельную помощь населению этой страны с целью снижения или полного купирования миграционных потоков", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что страны Запада, которые 20 лет бесконтрольно экспериментировали в Афганистане, "задолжали" этой стране. "И делать вид, что они ушли, кое-как наспех собравшись, и все, история закончилась, не получится... делать вид, что они не несут за это ответственность, не в долгу перед афганским народом, что они не создали мировую проблему как для региона, так и для различных континентов, не выйдет", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что теперь задача западных стран состоит в том, чтобы предотвратить попадание в другие регионы террористов под видом беженцев.
Радикальное движение "Талибан
"* развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США
весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул
. Американские военнослужащие в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.
* Запрещенная в России террористическая организация.