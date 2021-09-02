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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748395745.html
МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане
МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2021
МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане
Западные страны несут ответственность за происходящее в Афганистане, поскольку отошли от требований мандата Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:48
2021-09-02T17:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
оон
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Западные страны несут ответственность за происходящее в Афганистане, поскольку отошли от требований мандата Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы убеждены, что именно западные страны, которые принимали решение непосредственно о нахождении (в Афганистане – ред.), формах нахождения и делали это абсолютно в отрыве от мандата Совета Безопасности ООН, ни разу не отчитавшись перед Совбезом ООН и международным сообществом... Именно эти страны несут основную ответственность за... все, что оставлено в наследство Афганистану, талибам", - сказала Захарова на брифинге.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, талибан, мария захарова
16:48 02.09.2021 (обновлено: 17:11 02.09.2021)
 
МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане

МИД России: западная коалиция несет ответственность за ситуацию в Афганистане

© AFP 2021Водители сидят рядом со своими контейнеровозами, ожидая въезда в Афганистан в пограничном с Пакистаном городе Чаман
Водители сидят рядом со своими контейнеровозами, ожидая въезда в Афганистан в пограничном с Пакистаном городе Чаман - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AFP 2021
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Западные страны несут ответственность за происходящее в Афганистане, поскольку отошли от требований мандата Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что именно западные страны, которые принимали решение непосредственно о нахождении (в Афганистане – ред.), формах нахождения и делали это абсолютно в отрыве от мандата Совета Безопасности ООН, ни разу не отчитавшись перед Совбезом ООН и международным сообществом... Именно эти страны несут основную ответственность за... все, что оставлено в наследство Афганистану, талибам", - сказала Захарова на брифинге.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:00
США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАООНТалибанМария Захарова
 
 
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