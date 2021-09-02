https://ria.ru/20210902/afganistan-1748395745.html
МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане
МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2021
МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане
Западные страны несут ответственность за происходящее в Афганистане, поскольку отошли от требований мандата Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:48
2021-09-02T16:48
2021-09-02T17:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748393914_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_44cfde0464b9b0c5d66bf07ea2fa0cb9.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Западные страны несут ответственность за происходящее в Афганистане, поскольку отошли от требований мандата Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы убеждены, что именно западные страны, которые принимали решение непосредственно о нахождении (в Афганистане – ред.), формах нахождения и делали это абсолютно в отрыве от мандата Совета Безопасности ООН, ни разу не отчитавшись перед Совбезом ООН и международным сообществом... Именно эти страны несут основную ответственность за... все, что оставлено в наследство Афганистану, талибам", - сказала Захарова на брифинге.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210902/amerika-1748221483.html
афганистан
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748393914_171:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_325275530266929b10d2d4fa7742e25c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, талибан, мария захарова
16:48 02.09.2021 (обновлено: 17:11 02.09.2021)
МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане
МИД России: западная коалиция несет ответственность за ситуацию в Афганистане