https://ria.ru/20210902/afganistan-1748395745.html

МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане

МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2021

МИД заявил об ответственности западной коалиции за ситуацию в Афганистане

Западные страны несут ответственность за происходящее в Афганистане, поскольку отошли от требований мандата Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:48

2021-09-02T16:48

2021-09-02T17:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

совет безопасности оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Западные страны несут ответственность за происходящее в Афганистане, поскольку отошли от требований мандата Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы убеждены, что именно западные страны, которые принимали решение непосредственно о нахождении (в Афганистане – ред.), формах нахождения и делали это абсолютно в отрыве от мандата Совета Безопасности ООН, ни разу не отчитавшись перед Совбезом ООН и международным сообществом... Именно эти страны несут основную ответственность за... все, что оставлено в наследство Афганистану, талибам", - сказала Захарова на брифинге.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210902/amerika-1748221483.html

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в мире, афганистан, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, талибан, мария захарова