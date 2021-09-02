https://ria.ru/20210902/afganistan-1748392591.html

Силы сопротивления в Панджшере рассказали об атаке талибов

Силы сопротивления в Панджшере рассказали об атаке талибов - РИА Новости, 02.09.2021

Силы сопротивления в Панджшере рассказали об атаке талибов

Боевики движения "Талибан"* атаковали силы сопротивления в Панджшере с двух направлений, но безуспешно, заявил РИА Новости представитель сопротивления Фахим... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:34

2021-09-02T16:34

2021-09-02T16:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

ахмад масуд

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* атаковали силы сопротивления в Панджшере с двух направлений, но безуспешно, заявил РИА Новости представитель сопротивления Фахим Дашти."Боевики "Талибана"* атаковали силы сопротивления, как минимум, с двух направлений, но не достигли успеха", - сказал Дашти.Силы сопротивления заявляют, что в результате столкновений им удалось ликвидировать 350 талибов. В свою очередь, представитель движения Забиулла Муджахид заявил РИА Новости о продвижении талибов в провинции Панджшер. По его словам, захвачены 11 КПП, были убиты по меньшей мере 34 бойца сил сопротивления, включая двух командиров.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210902/soprotivlenie-1748348031.html

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, ахмад масуд