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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748392591.html
Силы сопротивления в Панджшере рассказали об атаке талибов
Силы сопротивления в Панджшере рассказали об атаке талибов - РИА Новости, 02.09.2021
Силы сопротивления в Панджшере рассказали об атаке талибов
Боевики движения "Талибан"* атаковали силы сопротивления в Панджшере с двух направлений, но безуспешно, заявил РИА Новости представитель сопротивления Фахим... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:34
2021-09-02T16:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
ахмад масуд
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* атаковали силы сопротивления в Панджшере с двух направлений, но безуспешно, заявил РИА Новости представитель сопротивления Фахим Дашти."Боевики "Талибана"* атаковали силы сопротивления, как минимум, с двух направлений, но не достигли успеха", - сказал Дашти.Силы сопротивления заявляют, что в результате столкновений им удалось ликвидировать 350 талибов. В свою очередь, представитель движения Забиулла Муджахид заявил РИА Новости о продвижении талибов в провинции Панджшер. По его словам, захвачены 11 КПП, были убиты по меньшей мере 34 бойца сил сопротивления, включая двух командиров.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210902/soprotivlenie-1748348031.html
https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, ахмад масуд
16:34 02.09.2021
 
Силы сопротивления в Панджшере рассказали об атаке талибов

Силы сопротивления в Панджшере заявили, что талибы атаковали их с двух направлений

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* атаковали силы сопротивления в Панджшере с двух направлений, но безуспешно, заявил РИА Новости представитель сопротивления Фахим Дашти.
"Боевики "Талибана"* атаковали силы сопротивления, как минимум, с двух направлений, но не достигли успеха", - сказал Дашти.
Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 13:13Захват власти в Афганистане талибами
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 350 талибов
Силы сопротивления заявляют, что в результате столкновений им удалось ликвидировать 350 талибов. В свою очередь, представитель движения Забиулла Муджахид заявил РИА Новости о продвижении талибов в провинции Панджшер. По его словам, захвачены 11 КПП, были убиты по меньшей мере 34 бойца сил сопротивления, включая двух командиров.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:27Захват власти в Афганистане талибами
В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)РоссияАхмад Масуд
 
 
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