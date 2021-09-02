https://ria.ru/20210902/afganistan-1748366263.html

Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков

Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021

Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин затронет тему Афганистана в завтрашнем выступлении на ВЭФ, это настолько важная тема, что вряд ли она будет обойдена, заявил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:31

2021-09-02T14:31

2021-09-02T14:31

захват власти в афганистане талибами

политика

афганистан

владимир путин

дмитрий песков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин затронет тему Афганистана в завтрашнем выступлении на ВЭФ, это настолько важная тема, что вряд ли она будет обойдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я не сомневаюсь, что будет, конечно, (затронут). Это настолько важная тема, что вряд ли это останется (за скобками)", - сказал Песков в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20210902/shagi-1748362959.html

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политика, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, россия