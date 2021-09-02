https://ria.ru/20210902/afganistan-1748366263.html
Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков
Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021
Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин затронет тему Афганистана в завтрашнем выступлении на ВЭФ, это настолько важная тема, что вряд ли она будет обойдена, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:31
2021-09-02T14:31
2021-09-02T14:31
захват власти в афганистане талибами
политика
афганистан
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747394243_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_d291c8af3abb33ad6747c9649d3ca802.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин затронет тему Афганистана в завтрашнем выступлении на ВЭФ, это настолько важная тема, что вряд ли она будет обойдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я не сомневаюсь, что будет, конечно, (затронут). Это настолько важная тема, что вряд ли это останется (за скобками)", - сказал Песков в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20210902/shagi-1748362959.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747394243_0:147:2535:2048_1920x0_80_0_0_c4665fc3f87fbebf8c2611d0571dd405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин затронет тему Афганистана в выступлении на ВЭФ