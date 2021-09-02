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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748366263.html
Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков
Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021
Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин затронет тему Афганистана в завтрашнем выступлении на ВЭФ, это настолько важная тема, что вряд ли она будет обойдена, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:31
2021-09-02T14:31
захват власти в афганистане талибами
политика
афганистан
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин затронет тему Афганистана в завтрашнем выступлении на ВЭФ, это настолько важная тема, что вряд ли она будет обойдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я не сомневаюсь, что будет, конечно, (затронут). Это настолько важная тема, что вряд ли это останется (за скобками)", - сказал Песков в интервью "Известиям".
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политика, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, россия
14:31 02.09.2021
 
Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин затронет тему Афганистана в выступлении на ВЭФ

© AP Photo / Wali SabawoonДым от взрыва возле аэропорта Кабула
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин затронет тему Афганистана в завтрашнем выступлении на ВЭФ, это настолько важная тема, что вряд ли она будет обойдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я не сомневаюсь, что будет, конечно, (затронут). Это настолько важная тема, что вряд ли это останется (за скобками)", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 14:15Захват власти в Афганистане талибами
Песков прокомментировал формирование нового руководства в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаАфганистанВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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