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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748324034.html
Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, заявил Лавров
Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2021
Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, заявил Лавров
Такое ощущение, что сейчас Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, однако не стоит всецело доверять последним заявлениям руководства США о конце эры РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:38
2021-09-02T11:53
в мире
афганистан
захват власти в афганистане талибами
сша
свердловская область
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Такое ощущение, что сейчас Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, однако не стоит всецело доверять последним заявлениям руководства США о конце эры распространения демократии, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.Он напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена о том, что уход Вашингтона из Афганистана знаменует конец эры военных акций по распространению демократии."То есть, невоенные акции будут, я в этом не сомневаюсь… Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится", - отметил Лавров."Как говорят, все-таки умный извлекает уроки из ошибок, причем из своих ошибок. Если западные коллеги сейчас эти уроки извлекли, наверное, немного поспокойнее в мире станет", - сказал Лавров, комментируя слова президента США Джо Байдена о конце эры военных акций США по распространению демократии.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210902/taliby-1748304837.html
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в мире, афганистан, сша, свердловская область, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, талибан
11:38 02.09.2021 (обновлено: 11:53 02.09.2021)
 
Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Такое ощущение, что сейчас Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, однако не стоит всецело доверять последним заявлениям руководства США о конце эры распространения демократии, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"То, что сейчас произошло после Афганистана… как будто прозрели все", - сказал Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.
Он напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена о том, что уход Вашингтона из Афганистана знаменует конец эры военных акций по распространению демократии.
"То есть, невоенные акции будут, я в этом не сомневаюсь… Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится", - отметил Лавров.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 10:30Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере
"Как говорят, все-таки умный извлекает уроки из ошибок, причем из своих ошибок. Если западные коллеги сейчас эти уроки извлекли, наверное, немного поспокойнее в мире станет", - сказал Лавров, комментируя слова президента США Джо Байдена о конце эры военных акций США по распространению демократии.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:00
США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанСШАСвердловская областьДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияТалибан
 
 
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