11:38 02.09.2021 (обновлено: 11:53 02.09.2021)
Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Такое ощущение, что сейчас Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, однако не стоит всецело доверять последним заявлениям руководства США о конце эры распространения демократии, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"То, что сейчас произошло после Афганистана… как будто прозрели все", - сказал Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.
Он напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена о том, что уход Вашингтона из Афганистана знаменует конец эры военных акций по распространению демократии.
"То есть, невоенные акции будут, я в этом не сомневаюсь… Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится", - отметил Лавров.
"Как говорят, все-таки умный извлекает уроки из ошибок, причем из своих ошибок. Если западные коллеги сейчас эти уроки извлекли, наверное, немного поспокойнее в мире станет", - сказал Лавров, комментируя слова президента США Джо Байдена о конце эры военных акций США по распространению демократии.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России