https://ria.ru/20210902/afganistan-1748324034.html

Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, заявил Лавров

Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2021

Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, заявил Лавров

Такое ощущение, что сейчас Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, однако не стоит всецело доверять последним заявлениям руководства США о конце эры РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:38

2021-09-02T11:38

2021-09-02T11:53

в мире

афганистан

захват власти в афганистане талибами

сша

свердловская область

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Такое ощущение, что сейчас Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном, однако не стоит всецело доверять последним заявлениям руководства США о конце эры распространения демократии, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.Он напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена о том, что уход Вашингтона из Афганистана знаменует конец эры военных акций по распространению демократии."То есть, невоенные акции будут, я в этом не сомневаюсь… Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится", - отметил Лавров."Как говорят, все-таки умный извлекает уроки из ошибок, причем из своих ошибок. Если западные коллеги сейчас эти уроки извлекли, наверное, немного поспокойнее в мире станет", - сказал Лавров, комментируя слова президента США Джо Байдена о конце эры военных акций США по распространению демократии.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210902/taliby-1748304837.html

https://ria.ru/20210902/amerika-1748221483.html

афганистан

сша

свердловская область

россия

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в мире, афганистан, сша, свердловская область, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, талибан