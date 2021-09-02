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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748317638.html
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с экс-главой Афганистана
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с экс-главой Афганистана - РИА Новости, 02.09.2021
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с экс-главой Афганистана
Президент России Владимир Путин не разговаривал с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул стран, сказал журналистам... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:20
2021-09-02T11:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
дмитрий песков
ашраф гани ахмадзай
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не разговаривал с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул стран, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, ашраф гани ахмадзай
11:20 02.09.2021
 
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с экс-главой Афганистана

Песков: Путин не разговаривал с экс-главой Афганистана после захвата власти талибами

© REUTERS / Stringer/File PhotoПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Stringer/File Photo
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не разговаривал с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул стран, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанВладимир ПутинДмитрий ПесковАшраф Гани Ахмадзай
 
 
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