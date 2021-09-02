https://ria.ru/20210902/afganistan-1748317638.html
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с экс-главой Афганистана
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с экс-главой Афганистана - РИА Новости, 02.09.2021
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с экс-главой Афганистана
Президент России Владимир Путин не разговаривал с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул стран, сказал журналистам... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:20
2021-09-02T11:20
2021-09-02T11:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
дмитрий песков
ашраф гани ахмадзай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746806511_0:71:2177:1296_1920x0_80_0_0_6fc0f223674d161f8920a58e48297762.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не разговаривал с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул стран, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/taliban-1748223945.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746806511_110:0:2177:1550_1920x0_80_0_0_5e4bde9d5b89890c80bd8ff82d74cda8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, ашраф гани ахмадзай
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с экс-главой Афганистана
Песков: Путин не разговаривал с экс-главой Афганистана после захвата власти талибами
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
не разговаривал с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани
после того, как тот покинул стран, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России