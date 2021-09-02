https://ria.ru/20210902/aborty-1748288037.html

Верховный суд США отказался блокировать закон Техаса о сроках на аборты

Верховный суд США отказался блокировать закон Техаса о сроках на аборты - РИА Новости, 02.09.2021

Верховный суд США отказался блокировать закон Техаса о сроках на аборты

Верховный суд США отказался блокировать принятый в штате Техас закон, запрещающий проводить аборты при обнаружении сердцебиения у плода, сообщил телеканал CNBC... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:26

2021-09-02T08:26

2021-09-02T08:26

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Верховный суд США отказался блокировать принятый в штате Техас закон, запрещающий проводить аборты при обнаружении сердцебиения у плода, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на голосование суда.Отмечается, что против блокировки закона проголосовали пять из девяти судей Верховного суда.Ранее сообщалось, что, согласно вступившему в силу законопроекту, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон, это если существует "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон. Президент США Джо Байден раскритиковал этот закон.По словам противников законопроекта, запрет абортов на таком раннем сроке равносильно запрету абортов в целом. Они утверждают, что 90% женщин, которые обращаются в клиники для совершения абортов, находятся на сроке беременности более шести недель. Ранее большинство абортов были запрещены в Техасе примерно на сроке 20 недель.Ранее штат Айдахо запретил аборты на пятой-шестой неделе, когда у плода появляется сердцебиение. Губернатор штата Аризона подписал закон, запрещающий аборты исключительно из-за наличия генетических отклонений у плода.На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты. Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются прервать беременность. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.

https://ria.ru/20210901/tekhas-1748110816.html

https://ria.ru/20210428/abort-1730235043.html

https://ria.ru/20210428/abort-1730237350.html

айдахо

сша

аризона

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в мире, айдахо, сша, аризона, джо байден