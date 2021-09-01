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"Знание" заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде
"Знание" заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 01.09.2021
"Знание" заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде
Российское общество "Знание" заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде, это позволит организовать обмен идеями и лучшими РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:38
2021-09-01T15:38
общество
технологии
национальная медиа группа
газпром-медиа холдинг
российское общество "знание"
яндекс
альянс по защите детей в цифровой среде
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российское общество "Знание" заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде, это позволит организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций, рассказали в пресс-службе общества.Ранее "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Так, российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии."Мы планируем активно сотрудничать с Альянсом в вопросах создания и продвижения просветительского контента, который поможет детям развить цифровые навыки и чувствовать себя в безопасности в виртуальном пространстве. Будем вместе работать и над реализацией совместных просветительских проектов, которые нацелены на поддержку талантливых детей, увлеченных миром цифровых технологий", - сказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, которого цитирует пресс-служба.Уточняется, что основная цель объединения – построение дружелюбного и безопасного для детей интернет-пространства. Соглашение альянса с российским обществом "Знание" позволит установить постоянный диалог и организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций.Так, компании-основатели взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в сети, популяризации ответственного поведения в интернете и созидательного использования цифровых технологий. Согласно сообщению, альянс намерен привлечь к информационно-просветительской работе и обсуждению вопросов защиты детства в онлайн-среде представителей широкой общественности: молодежных и волонтерских организаций, госорганов, научных кругов, профессиональных объединений.
https://ria.ru/20210901/kontent-1748180892.html
https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html
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общество, технологии, национальная медиа группа , газпром-медиа холдинг, российское общество "знание", яндекс, альянс по защите детей в цифровой среде
15:38 01.09.2021
 
"Знание" заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде

"Знание" заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российское общество "Знание" заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде, это позволит организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций, рассказали в пресс-службе общества.
Ранее "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Так, российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Российский бизнес ограничит вредный для детей контент в Интернете
"Мы планируем активно сотрудничать с Альянсом в вопросах создания и продвижения просветительского контента, который поможет детям развить цифровые навыки и чувствовать себя в безопасности в виртуальном пространстве. Будем вместе работать и над реализацией совместных просветительских проектов, которые нацелены на поддержку талантливых детей, увлеченных миром цифровых технологий", - сказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, которого цитирует пресс-служба.
Уточняется, что основная цель объединения – построение дружелюбного и безопасного для детей интернет-пространства. Соглашение альянса с российским обществом "Знание" позволит установить постоянный диалог и организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций.
Так, компании-основатели взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в сети, популяризации ответственного поведения в интернете и созидательного использования цифровых технологий. Согласно сообщению, альянс намерен привлечь к информационно-просветительской работе и обсуждению вопросов защиты детства в онлайн-среде представителей широкой общественности: молодежных и волонтерских организаций, госорганов, научных кругов, профессиональных объединений.
Церемония подписания добровольных обязательств компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 13:07
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
 
ОбществоТехнологииНациональная Медиа ГруппаГазпром-Медиа ХолдингРоссийское общество "Знание"ЯндексАльянс по защите детей в цифровой среде
 
 
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