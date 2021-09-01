"Знание" заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде
"Знание" заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российское общество "Знание" заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде, это позволит организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций, рассказали в пресс-службе общества.
Ранее "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Так, российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии.
"Мы планируем активно сотрудничать с Альянсом в вопросах создания и продвижения просветительского контента, который поможет детям развить цифровые навыки и чувствовать себя в безопасности в виртуальном пространстве. Будем вместе работать и над реализацией совместных просветительских проектов, которые нацелены на поддержку талантливых детей, увлеченных миром цифровых технологий", - сказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, которого цитирует пресс-служба.
Уточняется, что основная цель объединения – построение дружелюбного и безопасного для детей интернет-пространства. Соглашение альянса с российским обществом "Знание" позволит установить постоянный диалог и организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций.
Так, компании-основатели взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в сети, популяризации ответственного поведения в интернете и созидательного использования цифровых технологий. Согласно сообщению, альянс намерен привлечь к информационно-просветительской работе и обсуждению вопросов защиты детства в онлайн-среде представителей широкой общественности: молодежных и волонтерских организаций, госорганов, научных кругов, профессиональных объединений.