https://ria.ru/20210901/znak-1748227899.html
В ГАИ Москвы опровергли сообщения о новом дорожном знаке
В ГАИ Москвы опровергли сообщения о новом дорожном знаке - РИА Новости, 01.09.2021
В ГАИ Москвы опровергли сообщения о новом дорожном знаке
В ГАИ Москвы опровергли сообщения о введении нового дорожного знака, подчеркнув, что у знака "Фотовидеофиксация" изменилась лишь нумерация; в свою очередь, в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:33
2021-09-01T19:33
2021-09-01T19:33
общество
департамент транспорта г. москвы
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В ГАИ Москвы опровергли сообщения о введении нового дорожного знака, подчеркнув, что у знака "Фотовидеофиксация" изменилась лишь нумерация; в свою очередь, в столичном Дептрансе пояснили, что внешне знаки ничем не отличаются, но теперь они будут только на въездах в город."️В ряде СМИ появилась информация о введении нового дорожного знака "6.22", при этом публикуемые изображения данного знака не соответствуют действительности. Столичная Госавтоинспекция разъясняет - в соответствии с внесёнными поправками дорожный знак "6.22" имеет прямоугольную форму, изображение нанесено на белом фоне. Изменена лишь нумерация данного дорожного знака", - сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Как пояснили в Telegram-канале Дептранса Москвы, с 1 сентября вступили в силу новые правила по установке знаков, предупреждающих о камерах фотовидеофиксации - по новым правилам достаточно одного нового знака 6.22 "Фотовидеофиксация" на въездах в город."Внешне эти знаки ничем не отличаются от тех, что раньше стояли по городу, просто теперь они будут только на въездах в город. Мы убрали примерно 700 табличек, которые ставились внутри МКАД вместе с другими знаками. И доставили знаки на тех въездах, где их не хватало. Это позволило очистить улицы от дополнительного информационного шума", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что "местоположение всех камер в городе всем известно", адреса есть в навигаторе, также они размещены на Едином транспортном портале, сайте ЦОДД и ГИБДД.
https://ria.ru/20210823/deti-1746804402.html
https://ria.ru/20210821/moskva-1746678893.html
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общество, департамент транспорта г. москвы, авто, центр организации дорожного движения (цодд)
В ГАИ Москвы опровергли сообщения о новом дорожном знаке
ГАИ Москвы: у дорожного знака "Фотовидеофиксация" изменилась лишь нумерация