https://ria.ru/20210901/zhurnalistika-1748193519.html

СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах

СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах - РИА Новости, 01.09.2021

СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах

Союз журналистов России готовит поправки в закон об иностранных агентах и намерен обсудить их с новым составом комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:34

2021-09-01T16:34

2021-09-01T17:28

общество

союз журналистов россии

госдума рф

соловьев владимир (журналист)

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Союз журналистов России готовит поправки в закон об иностранных агентах и намерен обсудить их с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее телеканал "Дождь"* опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием аннулировать действующий список иноагентов и внести изменения в соответствующее законодательство. Обращение поддержали "Новая газета", "Эхо Москвы", "Агентство новостей ТВ-2", а также некоторые сетевые и региональные издания и профессиональные сообщества журналистов."С тем, что опубликовал "Дождь"*, я пока не ознакомился, но у нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон. Мы о них говорили после встречи СПЧ с представителем Минюста — думаю, что "Дождь"* предлагает то же самое", — сказал Соловьев.В обращении на сайте "Дождя"* говорится о 12 поправках в закон. Как указали авторы текста, внесение СМИ в список иноагентов по представлению Минюста должно происходить "исключительно в судебном порядке" и с предварительной "процедурой предупреждения". По мнению сотрудников телеканала, Минюст должен доказывать связь между "наличием иностранного финансирования и "политической деятельностью" в интересах конкретного правительства или организации". Кроме того, предлагается установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ в 30%."Дождь"* просит в том числе упростить отчетность для СМИ-иноагентов и вывести из-под действия закона его рекламные доходы и профессиональные премии журналистов и СМИ, а также определить порядок и сроки выхода из статуса иностранного агента. Кроме того, телеканал требует смягчить меры, применяемые к физлицам-иноагентам, и упразднить ответственность за распространение информации СМИ-иногента.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Поправки о статусе средств массовой информации — иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. Кроме того, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами, если они получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа.Как ранее указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, поскольку существует вмешательство извне во внутренние дела страны. Вместе с тем он отметил, что правоприменение и положения закона необходимо конструктивно обсуждать — в первую очередь внутри профессионального сообщества, а затем с законодателями и представителями исполнительной власти.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210901/smi-inoagenty-1748189597.html

https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html

https://ria.ru/20210827/obraschenie-1747502357.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, союз журналистов россии, госдума рф, соловьев владимир (журналист), принятие закона о сми-иноагентах, россия