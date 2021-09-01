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СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах
СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах - РИА Новости, 01.09.2021
СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах
Союз журналистов России готовит поправки в закон об иностранных агентах и намерен обсудить их с новым составом комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:34
2021-09-01T17:28
общество
союз журналистов россии
госдума рф
соловьев владимир (журналист)
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Союз журналистов России готовит поправки в закон об иностранных агентах и намерен обсудить их с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее телеканал "Дождь"* опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием аннулировать действующий список иноагентов и внести изменения в соответствующее законодательство. Обращение поддержали "Новая газета", "Эхо Москвы", "Агентство новостей ТВ-2", а также некоторые сетевые и региональные издания и профессиональные сообщества журналистов."С тем, что опубликовал "Дождь"*, я пока не ознакомился, но у нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон. Мы о них говорили после встречи СПЧ с представителем Минюста — думаю, что "Дождь"* предлагает то же самое", — сказал Соловьев.В обращении на сайте "Дождя"* говорится о 12 поправках в закон. Как указали авторы текста, внесение СМИ в список иноагентов по представлению Минюста должно происходить "исключительно в судебном порядке" и с предварительной "процедурой предупреждения". По мнению сотрудников телеканала, Минюст должен доказывать связь между "наличием иностранного финансирования и "политической деятельностью" в интересах конкретного правительства или организации". Кроме того, предлагается установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ в 30%."Дождь"* просит в том числе упростить отчетность для СМИ-иноагентов и вывести из-под действия закона его рекламные доходы и профессиональные премии журналистов и СМИ, а также определить порядок и сроки выхода из статуса иностранного агента. Кроме того, телеканал требует смягчить меры, применяемые к физлицам-иноагентам, и упразднить ответственность за распространение информации СМИ-иногента.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Поправки о статусе средств массовой информации — иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. Кроме того, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами, если они получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа.Как ранее указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, поскольку существует вмешательство извне во внутренние дела страны. Вместе с тем он отметил, что правоприменение и положения закона необходимо конструктивно обсуждать — в первую очередь внутри профессионального сообщества, а затем с законодателями и представителями исполнительной власти.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210901/smi-inoagenty-1748189597.html
https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html
https://ria.ru/20210827/obraschenie-1747502357.html
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общество, союз журналистов россии, госдума рф, соловьев владимир (журналист), принятие закона о сми-иноагентах, россия
16:34 01.09.2021 (обновлено: 17:28 01.09.2021)
 
СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах

Глава СЖР Владимир Соловьев: Союз журналистов подготовит поправки в закон об иноагентах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Союз журналистов России готовит поправки в закон об иностранных агентах и намерен обсудить их с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее телеканал "Дождь"* опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием аннулировать действующий список иноагентов и внести изменения в соответствующее законодательство. Обращение поддержали "Новая газета", "Эхо Москвы", "Агентство новостей ТВ-2", а также некоторые сетевые и региональные издания и профессиональные сообщества журналистов.
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"С тем, что опубликовал "Дождь"*, я пока не ознакомился, но у нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон. Мы о них говорили после встречи СПЧ с представителем Минюста — думаю, что "Дождь"* предлагает то же самое", — сказал Соловьев.
В обращении на сайте "Дождя"* говорится о 12 поправках в закон. Как указали авторы текста, внесение СМИ в список иноагентов по представлению Минюста должно происходить "исключительно в судебном порядке" и с предварительной "процедурой предупреждения". По мнению сотрудников телеканала, Минюст должен доказывать связь между "наличием иностранного финансирования и "политической деятельностью" в интересах конкретного правительства или организации". Кроме того, предлагается установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ в 30%.
"Дождь"* просит в том числе упростить отчетность для СМИ-иноагентов и вывести из-под действия закона его рекламные доходы и профессиональные премии журналистов и СМИ, а также определить порядок и сроки выхода из статуса иностранного агента. Кроме того, телеканал требует смягчить меры, применяемые к физлицам-иноагентам, и упразднить ответственность за распространение информации СМИ-иногента.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Поправки о статусе средств массовой информации — иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. Кроме того, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами, если они получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа.
Как ранее указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, поскольку существует вмешательство извне во внутренние дела страны. Вместе с тем он отметил, что правоприменение и положения закона необходимо конструктивно обсуждать — в первую очередь внутри профессионального сообщества, а затем с законодателями и представителями исполнительной власти.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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ОбществоСоюз журналистов РоссииГосдума РФСоловьев Владимир (журналист)Принятие закона о СМИ-иноагентахРоссия
 
 
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