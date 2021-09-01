https://ria.ru/20210901/zhivotnye-1748145377.html
Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным
Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным - РИА Новости, 01.09.2021
Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным
Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать нормативную базу в части помощи животным. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:50
2021-09-01T12:50
2021-09-01T14:04
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748122492_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b8d69e5cdf5a3aed3e122fb287654df.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать нормативную базу в части помощи животным.Школьница из Нижегородской области во время общения с президентом рассказала о своей инициативе по созданию виртуальной карты приютов для бездомных животных. И попросила помочь распространить этот опыт на всю Россию."Бездомные животные - это большая проблема для самих братьев наших меньших. Они страдают… С другой стороны, есть проблемы не менее острые - бродячие собаки. Сколько мы знаем случаев нападения на людей, на детей", - отметил президент. Однако он признал необходимость совершенствовать подходы в этой области."Надо посмотреть приюты, как это организовано, объединять это в виртуальном пространстве, совершенствовать нормативную базу", - сказал президент.Школьница также рассказала, что мечтала пожать президенту руку. И глава государства не отказал ей в исполнении желания.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
https://ria.ru/20210819/zhivotnye-1746304523.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748122492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f6c3b8e8fdc91e2b005cd3209568461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
12:50 01.09.2021 (обновлено: 14:04 01.09.2021)
Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным
Президент Путин: необходимо усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
считает необходимым совершенствовать нормативную базу в части помощи животным.
Школьница из Нижегородской области во время общения с президентом рассказала о своей инициативе по созданию виртуальной карты приютов для бездомных животных. И попросила помочь распространить этот опыт на всю Россию.
"Бездомные животные - это большая проблема для самих братьев наших меньших. Они страдают… С другой стороны, есть проблемы не менее острые - бродячие собаки. Сколько мы знаем случаев нападения на людей, на детей", - отметил президент. Однако он признал необходимость совершенствовать подходы в этой области.
"Надо посмотреть приюты, как это организовано, объединять это в виртуальном пространстве, совершенствовать нормативную базу", - сказал президент.
Школьница также рассказала, что мечтала пожать президенту руку. И глава государства не отказал ей в исполнении желания.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".