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Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным
Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным - РИА Новости, 01.09.2021
Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным
Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать нормативную базу в части помощи животным. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:50
2021-09-01T14:04
владимир путин
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать нормативную базу в части помощи животным.Школьница из Нижегородской области во время общения с президентом рассказала о своей инициативе по созданию виртуальной карты приютов для бездомных животных. И попросила помочь распространить этот опыт на всю Россию."Бездомные животные - это большая проблема для самих братьев наших меньших. Они страдают… С другой стороны, есть проблемы не менее острые - бродячие собаки. Сколько мы знаем случаев нападения на людей, на детей", - отметил президент. Однако он признал необходимость совершенствовать подходы в этой области."Надо посмотреть приюты, как это организовано, объединять это в виртуальном пространстве, совершенствовать нормативную базу", - сказал президент.Школьница также рассказала, что мечтала пожать президенту руку. И глава государства не отказал ей в исполнении желания.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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владимир путин, общество
12:50 01.09.2021 (обновлено: 14:04 01.09.2021)
 
Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным

Президент Путин: необходимо усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать нормативную базу в части помощи животным.
Школьница из Нижегородской области во время общения с президентом рассказала о своей инициативе по созданию виртуальной карты приютов для бездомных животных. И попросила помочь распространить этот опыт на всю Россию.
"Бездомные животные - это большая проблема для самих братьев наших меньших. Они страдают… С другой стороны, есть проблемы не менее острые - бродячие собаки. Сколько мы знаем случаев нападения на людей, на детей", - отметил президент. Однако он признал необходимость совершенствовать подходы в этой области.
"Надо посмотреть приюты, как это организовано, объединять это в виртуальном пространстве, совершенствовать нормативную базу", - сказал президент.
Школьница также рассказала, что мечтала пожать президенту руку. И глава государства не отказал ей в исполнении желания.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 09:07
Депутат заявил об улучшении ситуации с бездомными животными в Москве
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
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