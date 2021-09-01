https://ria.ru/20210901/zhivotnye-1748145377.html

Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным

Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным - РИА Новости, 01.09.2021

Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным

Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать нормативную базу в части помощи животным. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:50

2021-09-01T12:50

2021-09-01T14:04

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748122492_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b8d69e5cdf5a3aed3e122fb287654df.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать нормативную базу в части помощи животным.Школьница из Нижегородской области во время общения с президентом рассказала о своей инициативе по созданию виртуальной карты приютов для бездомных животных. И попросила помочь распространить этот опыт на всю Россию."Бездомные животные - это большая проблема для самих братьев наших меньших. Они страдают… С другой стороны, есть проблемы не менее острые - бродячие собаки. Сколько мы знаем случаев нападения на людей, на детей", - отметил президент. Однако он признал необходимость совершенствовать подходы в этой области."Надо посмотреть приюты, как это организовано, объединять это в виртуальном пространстве, совершенствовать нормативную базу", - сказал президент.Школьница также рассказала, что мечтала пожать президенту руку. И глава государства не отказал ей в исполнении желания.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210819/zhivotnye-1746304523.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество