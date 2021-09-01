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Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги
Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги - РИА Новости, 01.09.2021
Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку финансировать строительство украинских автомобильных дорог, сообщила в среду пресс-служба офиса... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:00
2021-09-01T10:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
всемирный банк
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку финансировать строительство украинских автомобильных дорог, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.Зеленский находится с рабочим визитом в США, там он встретился с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом."Глава государства ознакомил делегацию Всемирного банка с реформами, которые внедряют на Украине. Была отмечена земельная реформа и развитие аграрного сектора, который банк готов максимально поддерживать. Владимир Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Отдельно была отмечена важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине", - говорится в сообщении .Президент представил план "зеленой" трансформации Украины и выразил надежду на его поддержку Всемирным банком. "Хотим действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", - цитирует Зеленского пресс-служба.Он отметил, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков. Кроме того, президент отметил готовность страны участвовать в подготовке новой стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, официально отменили 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов за первые пять лет.
https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748051996.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, всемирный банк
10:00 01.09.2021
 
Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги

Президент Украины Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Анатолий Кирияк
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку финансировать строительство украинских автомобильных дорог, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, там он встретился с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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"Глава государства ознакомил делегацию Всемирного банка с реформами, которые внедряют на Украине. Была отмечена земельная реформа и развитие аграрного сектора, который банк готов максимально поддерживать. Владимир Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Отдельно была отмечена важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине", - говорится в сообщении .
Президент представил план "зеленой" трансформации Украины и выразил надежду на его поддержку Всемирным банком. "Хотим действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Он отметил, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков. Кроме того, президент отметил готовность страны участвовать в подготовке новой стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, официально отменили 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов за первые пять лет.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВсемирный банк
 
 
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