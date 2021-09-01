https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748111654.html

Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги

Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку финансировать строительство украинских автомобильных дорог, сообщила в среду пресс-служба офиса... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:00

2021-09-01T10:00

2021-09-01T10:00

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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку финансировать строительство украинских автомобильных дорог, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.Зеленский находится с рабочим визитом в США, там он встретился с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом."Глава государства ознакомил делегацию Всемирного банка с реформами, которые внедряют на Украине. Была отмечена земельная реформа и развитие аграрного сектора, который банк готов максимально поддерживать. Владимир Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Отдельно была отмечена важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине", - говорится в сообщении .Президент представил план "зеленой" трансформации Украины и выразил надежду на его поддержку Всемирным банком. "Хотим действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", - цитирует Зеленского пресс-служба.Он отметил, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков. Кроме того, президент отметил готовность страны участвовать в подготовке новой стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, официально отменили 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов за первые пять лет.

https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748051996.html

https://ria.ru/20210901/tranzit-1748089505.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, всемирный банк