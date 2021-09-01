https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748111654.html
Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги
Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги - РИА Новости, 01.09.2021
Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку финансировать строительство украинских автомобильных дорог, сообщила в среду пресс-служба офиса... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:00
2021-09-01T10:00
2021-09-01T10:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747536311_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_856c52787b96d1d88238439016d01c10.jpg
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку финансировать строительство украинских автомобильных дорог, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.Зеленский находится с рабочим визитом в США, там он встретился с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом."Глава государства ознакомил делегацию Всемирного банка с реформами, которые внедряют на Украине. Была отмечена земельная реформа и развитие аграрного сектора, который банк готов максимально поддерживать. Владимир Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Отдельно была отмечена важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине", - говорится в сообщении .Президент представил план "зеленой" трансформации Украины и выразил надежду на его поддержку Всемирным банком. "Хотим действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", - цитирует Зеленского пресс-служба.Он отметил, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков. Кроме того, президент отметил готовность страны участвовать в подготовке новой стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, официально отменили 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов за первые пять лет.
https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748051996.html
https://ria.ru/20210901/tranzit-1748089505.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747536311_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_2a6d949a3e8f82770071a404b2d23746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, всемирный банк
Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги
Президент Украины Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
предложил Всемирному банку
финансировать строительство украинских автомобильных дорог, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.
Зеленский находится с рабочим визитом в США
, там он встретился с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.
"Глава государства ознакомил делегацию Всемирного банка с реформами, которые внедряют на Украине
. Была отмечена земельная реформа и развитие аграрного сектора, который банк готов максимально поддерживать. Владимир Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Отдельно была отмечена важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине", - говорится в сообщении .
Президент представил план "зеленой" трансформации Украины и выразил надежду на его поддержку Всемирным банком. "Хотим действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Он отметил, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков. Кроме того, президент отметил готовность страны участвовать в подготовке новой стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, официально отменили 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов за первые пять лет.