https://ria.ru/20210901/zavtrak-1748091324.html

"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября

"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября - РИА Новости, 01.09.2021

"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября

С началом сентября школьники и студенты вернулись к занятиям, у тех, кто работает, закончились летние отпуска. С какого завтрака лучше всего начинать день в это РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T02:09

2021-09-01T02:09

2021-09-01T02:09

общество

здоровье - общество

елена соломатина

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. С началом сентября школьники и студенты вернулись к занятиям, у тех, кто работает, закончились летние отпуска. С какого завтрака лучше всего начинать день в это время года, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, поэтому ему нужна помощь, уверена врач.По ее словам, ежедневно настраивать нервную систему на рабочий ритм можно с помощью правильного завтрака.Поэтому, отметила Елена Соломатина, блюда, включающие в себя витамины группы В, будут подходящей основой завтрака и для взрослых, и для школьниковПомимо этого, очень важно по утрам регулярно употреблять продукты, которые помогают "встряхнуть" мозг и стимулируют его когнитивные функции."В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, – это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.По этой причине яйца на завтрак будут правильным решением, заключила Елена Соломатина.

https://rsport.ria.ru/20210831/napitki-1747944507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, елена соломатина