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"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября
"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября - РИА Новости, 01.09.2021
"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября
С началом сентября школьники и студенты вернулись к занятиям, у тех, кто работает, закончились летние отпуска. С какого завтрака лучше всего начинать день в это РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T02:09
2021-09-01T02:09
общество
здоровье - общество
елена соломатина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. С началом сентября школьники и студенты вернулись к занятиям, у тех, кто работает, закончились летние отпуска. С какого завтрака лучше всего начинать день в это время года, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, поэтому ему нужна помощь, уверена врач.По ее словам, ежедневно настраивать нервную систему на рабочий ритм можно с помощью правильного завтрака.Поэтому, отметила Елена Соломатина, блюда, включающие в себя витамины группы В, будут подходящей основой завтрака и для взрослых, и для школьниковПомимо этого, очень важно по утрам регулярно употреблять продукты, которые помогают "встряхнуть" мозг и стимулируют его когнитивные функции."В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, – это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.По этой причине яйца на завтрак будут правильным решением, заключила Елена Соломатина.
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общество, здоровье - общество, елена соломатина
02:09 01.09.2021
 
"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября

Диетолог Соломатина посоветовала есть на завтрак яйца в качестве "допинга для мозга"

© Pixabay / Pixabay/StockSnapЗавтрак из яиц
Завтрак из яиц - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Pixabay / Pixabay/StockSnap
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. С началом сентября школьники и студенты вернулись к занятиям, у тех, кто работает, закончились летние отпуска. С какого завтрака лучше всего начинать день в это время года, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, поэтому ему нужна помощь, уверена врач.
По ее словам, ежедневно настраивать нервную систему на рабочий ритм можно с помощью правильного завтрака.
"На завтрак нужны витамины группы B. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины – "допинг" для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы", – пояснила диетолог.
Поэтому, отметила Елена Соломатина, блюда, включающие в себя витамины группы В, будут подходящей основой завтрака и для взрослых, и для школьников
Помимо этого, очень важно по утрам регулярно употреблять продукты, которые помогают "встряхнуть" мозг и стимулируют его когнитивные функции.
"В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, – это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.
По этой причине яйца на завтрак будут правильным решением, заключила Елена Соломатина.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоЕлена Соломатина
 
 
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