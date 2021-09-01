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"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября
"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября - РИА Новости, 01.09.2021
"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября
С началом сентября школьники и студенты вернулись к занятиям, у тех, кто работает, закончились летние отпуска. С какого завтрака лучше всего начинать день в это РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T02:09
2021-09-01T02:09
2021-09-01T02:09
общество
здоровье - общество
елена соломатина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. С началом сентября школьники и студенты вернулись к занятиям, у тех, кто работает, закончились летние отпуска. С какого завтрака лучше всего начинать день в это время года, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, поэтому ему нужна помощь, уверена врач.По ее словам, ежедневно настраивать нервную систему на рабочий ритм можно с помощью правильного завтрака.Поэтому, отметила Елена Соломатина, блюда, включающие в себя витамины группы В, будут подходящей основой завтрака и для взрослых, и для школьниковПомимо этого, очень важно по утрам регулярно употреблять продукты, которые помогают "встряхнуть" мозг и стимулируют его когнитивные функции."В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, – это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.По этой причине яйца на завтрак будут правильным решением, заключила Елена Соломатина.
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общество, здоровье - общество, елена соломатина
"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак сентября
Диетолог Соломатина посоветовала есть на завтрак яйца в качестве "допинга для мозга"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
С началом сентября школьники и студенты вернулись к занятиям, у тех, кто работает, закончились летние отпуска. С какого завтрака лучше всего начинать день в это время года, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина
.
Первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, поэтому ему нужна помощь, уверена врач.
По ее словам, ежедневно настраивать нервную систему на рабочий ритм можно с помощью правильного завтрака.
"На завтрак нужны витамины группы B. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины – "допинг" для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы", – пояснила диетолог.
Поэтому, отметила Елена Соломатина, блюда, включающие в себя витамины группы В, будут подходящей основой завтрака и для взрослых, и для школьников
Помимо этого, очень важно по утрам регулярно употреблять продукты, которые помогают "встряхнуть" мозг и стимулируют его когнитивные функции.
"В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, – это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.
По этой причине яйца на завтрак будут правильным решением, заключила Елена Соломатина.