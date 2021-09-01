https://ria.ru/20210901/zarplata-1748142436.html
В Оренбуржье повысят зарплату педагогам дошкольного образования
В Оренбуржье повысят зарплату педагогам дошкольного образования - РИА Новости, 01.09.2021
В Оренбуржье повысят зарплату педагогам дошкольного образования
В Оренбургской области повысят зарплату педагогам дошкольных образовательных учреждений - такое решение принято на заседании областного правительства, сообщает... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:26
2021-09-01T12:26
2021-09-01T12:26
оренбургская область
общество
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. В Оренбургской области повысят зарплату педагогам дошкольных образовательных учреждений - такое решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.На эти цели из областного бюджета дополнительно выделены 500 миллионов рублей." За оставшиеся 4 месяца мы дополнительно выплатим педагогам дошкольных образовательных организаций еще 500 миллионов рублей. После повышения их средняя зарплата составит 31 тысячу рублей в месяц", - сказал глава региона Денис Паслер.Сейчас средняя заработная плата педагогов дошкольного образования в регионе составляет 29 тысяч рублей.Повышение зарплаты коснется 7756 работников дошкольного образования.
https://ria.ru/20210823/shkolniki-1746841777.html
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общество, оренбургская область, денис паслер