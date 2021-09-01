https://ria.ru/20210901/zarplata-1748142436.html

В Оренбуржье повысят зарплату педагогам дошкольного образования

В Оренбуржье повысят зарплату педагогам дошкольного образования - РИА Новости, 01.09.2021

В Оренбуржье повысят зарплату педагогам дошкольного образования

В Оренбургской области повысят зарплату педагогам дошкольных образовательных учреждений - такое решение принято на заседании областного правительства, сообщает... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:26

2021-09-01T12:26

2021-09-01T12:26

оренбургская область

общество

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. В Оренбургской области повысят зарплату педагогам дошкольных образовательных учреждений - такое решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.На эти цели из областного бюджета дополнительно выделены 500 миллионов рублей." За оставшиеся 4 месяца мы дополнительно выплатим педагогам дошкольных образовательных организаций еще 500 миллионов рублей. После повышения их средняя зарплата составит 31 тысячу рублей в месяц", - сказал глава региона Денис Паслер.Сейчас средняя заработная плата педагогов дошкольного образования в регионе составляет 29 тысяч рублей.Повышение зарплаты коснется 7756 работников дошкольного образования.

https://ria.ru/20210823/shkolniki-1746841777.html

оренбургская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оренбургская область, денис паслер