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Россияне рассказали, какие запахи боятся перестать ощущать
Россияне рассказали, какие запахи боятся перестать ощущать - РИА Новости, 01.09.2021
Россияне рассказали, какие запахи боятся перестать ощущать
Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние, около половины при этом опасаются перестать ощущать запахи любимой еды, говорится в исследовании цифрового... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:22
2021-09-01T08:22
общество
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние, около половины при этом опасаются перестать ощущать запахи любимой еды, говорится в исследовании цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на опросе, проведенном в середине августа, в котором приняли участие 1784 респондента из всех федеральных округов."Три четверти респондентов (74%) боятся потерять обоняние. В частности, почти половина (47%) опасаются перестать ощущать запахи любимой еды. Треть (34%) – аромат кофе и чая. Каждый пятый – аромат цветов (22%), любимого парфюма (20%) и запах шоколада (19%). Каждый десятый боится забыть, как пахнет ваниль", - говорится в сообщении.При этом существенная часть ответов (17%) пришлась на вариант другое: люди боятся перестать ощущать запахи хлеба, меда, коньяка, лаванды, апельсина."Две трети опрошенных (65%) боятся перестать получать удовольствие от еды из-за потери вкуса. Свыше трети (36%), в частности, боятся перестать ощущать вкус фруктов и ягод. Каждый третий (30%) – вкус свежих овощей и жареной птицы (курицы, индейки). Каждый четвертый – что ему станет неприятен вкус жареного картофеля", - добавили в исследовании.Исследование в том числе показало, что каждый шестой россиянин (17%) считает обоняние самым важным чувством и боится потерять его сильнее, чем остальные чувства: слух, зрение, осязание и вкус, а 9% считают самым важным чувством вкус. В то же время большинство респондентов (64%) больше всего боятся потерять зрение, 7% – слух, оставшиеся 3% – осязание."Свыше трети участников опроса (37%) утверждают, что переболели COVID-19. В частности, каждый четвертый (27%) переболел в легкой форме, а каждый десятый (10%) – в тяжелой. Из них 80% отмечали потерю обоняния и вкуса", - выяснили также эксперты.
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общество, россия
08:22 01.09.2021
 
Россияне рассказали, какие запахи боятся перестать ощущать

Исследование "Доктор рядом": почти три четверти россиян боятся потерять обоняние

© Fotolia / lev dolgachovАромат духов
Аромат духов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Fotolia / lev dolgachov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние, около половины при этом опасаются перестать ощущать запахи любимой еды, говорится в исследовании цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на опросе, проведенном в середине августа, в котором приняли участие 1784 респондента из всех федеральных округов.
"Три четверти респондентов (74%) боятся потерять обоняние. В частности, почти половина (47%) опасаются перестать ощущать запахи любимой еды. Треть (34%) – аромат кофе и чая. Каждый пятый – аромат цветов (22%), любимого парфюма (20%) и запах шоколада (19%). Каждый десятый боится забыть, как пахнет ваниль", - говорится в сообщении.
При этом существенная часть ответов (17%) пришлась на вариант другое: люди боятся перестать ощущать запахи хлеба, меда, коньяка, лаванды, апельсина.
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"Две трети опрошенных (65%) боятся перестать получать удовольствие от еды из-за потери вкуса. Свыше трети (36%), в частности, боятся перестать ощущать вкус фруктов и ягод. Каждый третий (30%) – вкус свежих овощей и жареной птицы (курицы, индейки). Каждый четвертый – что ему станет неприятен вкус жареного картофеля", - добавили в исследовании.
Исследование в том числе показало, что каждый шестой россиянин (17%) считает обоняние самым важным чувством и боится потерять его сильнее, чем остальные чувства: слух, зрение, осязание и вкус, а 9% считают самым важным чувством вкус. В то же время большинство респондентов (64%) больше всего боятся потерять зрение, 7% – слух, оставшиеся 3% – осязание.
"Свыше трети участников опроса (37%) утверждают, что переболели COVID-19. В частности, каждый четвертый (27%) переболел в легкой форме, а каждый десятый (10%) – в тяжелой. Из них 80% отмечали потерю обоняния и вкуса", - выяснили также эксперты.
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