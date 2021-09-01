https://ria.ru/20210901/zapakhi-1748102558.html

Россияне рассказали, какие запахи боятся перестать ощущать

Россияне рассказали, какие запахи боятся перестать ощущать - РИА Новости, 01.09.2021

Россияне рассказали, какие запахи боятся перестать ощущать

Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние, около половины при этом опасаются перестать ощущать запахи любимой еды, говорится в исследовании цифрового... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:22

2021-09-01T08:22

2021-09-01T08:22

общество

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние, около половины при этом опасаются перестать ощущать запахи любимой еды, говорится в исследовании цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на опросе, проведенном в середине августа, в котором приняли участие 1784 респондента из всех федеральных округов."Три четверти респондентов (74%) боятся потерять обоняние. В частности, почти половина (47%) опасаются перестать ощущать запахи любимой еды. Треть (34%) – аромат кофе и чая. Каждый пятый – аромат цветов (22%), любимого парфюма (20%) и запах шоколада (19%). Каждый десятый боится забыть, как пахнет ваниль", - говорится в сообщении.При этом существенная часть ответов (17%) пришлась на вариант другое: люди боятся перестать ощущать запахи хлеба, меда, коньяка, лаванды, апельсина."Две трети опрошенных (65%) боятся перестать получать удовольствие от еды из-за потери вкуса. Свыше трети (36%), в частности, боятся перестать ощущать вкус фруктов и ягод. Каждый третий (30%) – вкус свежих овощей и жареной птицы (курицы, индейки). Каждый четвертый – что ему станет неприятен вкус жареного картофеля", - добавили в исследовании.Исследование в том числе показало, что каждый шестой россиянин (17%) считает обоняние самым важным чувством и боится потерять его сильнее, чем остальные чувства: слух, зрение, осязание и вкус, а 9% считают самым важным чувством вкус. В то же время большинство респондентов (64%) больше всего боятся потерять зрение, 7% – слух, оставшиеся 3% – осязание."Свыше трети участников опроса (37%) утверждают, что переболели COVID-19. В частности, каждый четвертый (27%) переболел в легкой форме, а каждый десятый (10%) – в тяжелой. Из них 80% отмечали потерю обоняния и вкуса", - выяснили также эксперты.

https://ria.ru/20210409/zapakh-1727474061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/zapakh-1600643414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия