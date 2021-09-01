https://ria.ru/20210901/yandeks-1748184576.html

"Яндекс" разработает курс цифровой грамотности для детей

"Яндекс" разработает курс цифровой грамотности для детей - РИА Новости, 01.09.2021

"Яндекс" разработает курс цифровой грамотности для детей

"Яндекс" разработает курс цифровой грамотности для детей, который научит их безопасно пользоваться интернетом, сообщил управляющий директор группы компаний... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:52

2021-09-01T15:52

2021-09-01T15:52

технологии

белоруссия

турция

аркадий волож

яндекс

россия

альянс по защите детей в цифровой среде

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. "Яндекс" разработает курс цифровой грамотности для детей, который научит их безопасно пользоваться интернетом, сообщил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян во время церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. В него вошел и "Яндекс"."Мы совместно с Альянсом будем разрабатывать курс для детей, для учителей и для родителей по цифровой грамотности для того, чтобы дети лучше ориентировались в веб-пространстве и могли сами принимать решения", - рассказал Худавердян.Он отметил, что нужно не только вводить ограничения, но и развивать цифровую грамотность детей для того, чтобы они сами понимали, "что такое хорошо и что такое плохо"."Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы. Кроме России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане и Турции. Семейному трасту сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа принадлежит 8,6% капитала компании и 45,5% голосов, экономическая доля публичных инвесторов - 86,9% (доля в голосующих акциях - 45,7%).

https://ria.ru/20210901/znanie-1748182272.html

https://ria.ru/20210901/kontent-1748180892.html

белоруссия

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, белоруссия, турция, аркадий волож, яндекс, россия, альянс по защите детей в цифровой среде