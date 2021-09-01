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Глава администрации Ялты заявила о подготовке к шторму
Глава администрации Ялты заявила о подготовке к шторму - РИА Новости, 01.09.2021
Глава администрации Ялты заявила о подготовке к шторму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в ближайшие дни, в Ялте готовятся к ухудшению погодных условий, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в ближайшие дни, в Ялте готовятся к ухудшению погодных условий, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 2-3 сентября. В Крыму в эти дни ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. Максимальная дневная температура воздуха понизится до 15-20 градусов, минимальная до 8-13 градусов."Работаем в режиме повышенной готовности. Оповещаем население. В Ялте в пунктах временного размещения имеется 360 мест, есть автобусы для возможной эвакуации, дежурят 28 спецмашин, есть несколько тысяч мешков с песком, часть из них уже развезена по террорганам", - написала Павленко в Facebook.Руководители всех ключевых подразделений находятся на связи в круглосуточном режиме, сообщила Павленко.
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ялта, янина павленко, facebook
20:21 01.09.2021 (обновлено: 20:22 01.09.2021)
 
Глава администрации Ялты заявила о подготовке к шторму

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о подготовке города к шторму

© РИА НовостиПоследствия ливня в Ялте
Последствия ливня в Ялте
© РИА Новости
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в ближайшие дни, в Ялте готовятся к ухудшению погодных условий, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 2-3 сентября. В Крыму в эти дни ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. Максимальная дневная температура воздуха понизится до 15-20 градусов, минимальная до 8-13 градусов.
"Работаем в режиме повышенной готовности. Оповещаем население. В Ялте в пунктах временного размещения имеется 360 мест, есть автобусы для возможной эвакуации, дежурят 28 спецмашин, есть несколько тысяч мешков с песком, часть из них уже развезена по террорганам", - написала Павленко в Facebook.
Руководители всех ключевых подразделений находятся на связи в круглосуточном режиме, сообщила Павленко.
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