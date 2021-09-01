https://ria.ru/20210901/vaktsinatsiya-1748167779.html

Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации

Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации - РИА Новости, 01.09.2021

Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации

Вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть только добровольной, нужно убеждать граждан, разъяснять им необходимость иммунизации, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:26

2021-09-01T14:26

2021-09-01T14:26

распространение коронавируса

общество

пензенская область

валентина матвиенко

здоровье - общество

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть только добровольной, нужно убеждать граждан, разъяснять им необходимость иммунизации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду на встрече с врио Пензенской области Олегом Мельниченко."Правильно, что вы нарастили темпы вакцинации населения. По темпам прироста вакцинации вы сейчас один из лидеров, регион", - сказала спикер.По ее словам, не надо сбавлять темпы иммунизации, "но способ только один – убеждение, разъяснение и, конечно, только добровольная вакцинация, включая молодежь и студентов".Чтобы не было здесь никаких переборов, все в соответствии с законодательством, добавила она.Мельниченко уточнил, что в регионе вакцинировано чуть более 58% населения.Матвиенко еще раз подчеркнула, что нужно наращивать темпы вакцинации, чтобы сбить прирост заболеваний, сейчас он уже пошел на снижение. Нужно вырабатывать коллективный иммунитет.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748077702.html

пензенская область

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общество, пензенская область, валентина матвиенко, здоровье - общество, олег мельниченко