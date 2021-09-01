https://ria.ru/20210901/uzbekistan-1748112327.html
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости - РИА Новости, 01.09.2021
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости страны, подчеркнув, что Россия придает большое значение... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:04
2021-09-01T10:04
2021-09-01T10:20
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости страны, подчеркнув, что Россия придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.Узбекистан 1 сентября 2021 года отмечает 30-ю годовщину независимости страны."Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах", - говорится в поздравлении.Кроме того, глава РФ подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества."Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии", – добавляется в сообщении.
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия
10:04 01.09.2021 (обновлено: 10:20 01.09.2021)
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Президент Путин поздравил главу Узбекистана Мирзиеева с Днем независимости страны
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева
с Днем независимости страны, подчеркнув, что Россия
придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
Узбекистан
1 сентября 2021 года отмечает 30-ю годовщину независимости страны.
"Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах", - говорится в поздравлении.
Кроме того, глава РФ подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества.
"Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии", – добавляется в сообщении.