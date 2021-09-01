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Онлайн-презентация отчета по развитию "Филип Моррис Интернэшнл"
Онлайн-презентация отчета по развитию "Филип Моррис Интернэшнл" - РИА Новости, 01.09.2021
Онлайн-презентация отчета по развитию "Филип Моррис Интернэшнл"
9 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-презентация отчета по устойчивому развитию аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в России за 2020 год.
2021-09-01T10:55
2021-09-01T10:55
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Ашок РАМ МОХАН;- вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Сергей СЛИПЧЕНКО;- директор по устойчивому развитию аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Восточной Европе Ирина ЖУКОВА;- директор юридического отдела аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Виктория МИЩЕНКО;- управляющая по развитию научно-исследовательских вопросов аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Алена ВОЛКОВА;- управляющая по работе с персоналом и корпоративной культуре аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Татьяна МАХМУДОВА;- управляющая по корпоративным программам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Анна БУШЛЯКОВА;- управляющая отделом снабжения непроизводственными материалами и услугами аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Наталья ШАПОВАЛЕНКО;- управляющий отделом по охране труда и безопасности аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Даниил БАГДАСАРОВ.Модератор – управляющая по устойчивому развитию и волонтерским программам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Ольга ЛУЧИНА.Стратегия устойчивого развития является ключевой составляющей общей бизнес-стратегии "Филип Моррис Интернэшнл". Для ФМИ устойчивое развитие означает создание долгосрочной ценности в рамках корпоративной социальной ответственности компании и снижение при этом отрицательных факторов, связанных с продуктами, производством и цепочкой поставок. В рамках мероприятия речь пойдет о приоритетах и вкладе компании в достижение целей устойчивого развития ООН.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:55 01.09.2021
 

Онлайн-презентация отчета по развитию "Филип Моррис Интернэшнл"

Читать ria.ru в
9 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-презентация отчета по устойчивому развитию аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в России за 2020 год.
Задать вопрос
Участники:
- президент аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Ашок РАМ МОХАН;
- вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Сергей СЛИПЧЕНКО;
- директор по устойчивому развитию аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Восточной Европе Ирина ЖУКОВА;
- директор юридического отдела аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Виктория МИЩЕНКО;
- управляющая по развитию научно-исследовательских вопросов аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Алена ВОЛКОВА;
- управляющая по работе с персоналом и корпоративной культуре аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Татьяна МАХМУДОВА;
- управляющая по корпоративным программам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Анна БУШЛЯКОВА;
- управляющая отделом снабжения непроизводственными материалами и услугами аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Наталья ШАПОВАЛЕНКО;
- управляющий отделом по охране труда и безопасности аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Даниил БАГДАСАРОВ.

Модератор – управляющая по устойчивому развитию и волонтерским программам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Ольга ЛУЧИНА.
Стратегия устойчивого развития является ключевой составляющей общей бизнес-стратегии "Филип Моррис Интернэшнл". Для ФМИ устойчивое развитие означает создание долгосрочной ценности в рамках корпоративной социальной ответственности компании и снижение при этом отрицательных факторов, связанных с продуктами, производством и цепочкой поставок. В рамках мероприятия речь пойдет о приоритетах и вкладе компании в достижение целей устойчивого развития ООН.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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