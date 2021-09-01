https://ria.ru/20210901/ustoychivoerazvitie-1748122178.html

Онлайн-презентация отчета по развитию "Филип Моррис Интернэшнл"

Онлайн-презентация отчета по развитию "Филип Моррис Интернэшнл" - РИА Новости, 01.09.2021

Онлайн-презентация отчета по развитию "Филип Моррис Интернэшнл"

9 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-презентация отчета по устойчивому развитию аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в России за 2020 год.

2021-09-01T10:55

2021-09-01T10:55

2021-09-01T10:55

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Задать вопросУчастники:- президент аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Ашок РАМ МОХАН;- вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Сергей СЛИПЧЕНКО;- директор по устойчивому развитию аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Восточной Европе Ирина ЖУКОВА;- директор юридического отдела аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Виктория МИЩЕНКО;- управляющая по развитию научно-исследовательских вопросов аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Алена ВОЛКОВА;- управляющая по работе с персоналом и корпоративной культуре аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Татьяна МАХМУДОВА;- управляющая по корпоративным программам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Анна БУШЛЯКОВА;- управляющая отделом снабжения непроизводственными материалами и услугами аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Наталья ШАПОВАЛЕНКО;- управляющий отделом по охране труда и безопасности аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Даниил БАГДАСАРОВ.Модератор – управляющая по устойчивому развитию и волонтерским программам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Ольга ЛУЧИНА.Стратегия устойчивого развития является ключевой составляющей общей бизнес-стратегии "Филип Моррис Интернэшнл". Для ФМИ устойчивое развитие означает создание долгосрочной ценности в рамках корпоративной социальной ответственности компании и снижение при этом отрицательных факторов, связанных с продуктами, производством и цепочкой поставок. В рамках мероприятия речь пойдет о приоритетах и вкладе компании в достижение целей устойчивого развития ООН.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы