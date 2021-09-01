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Учения "Запад-2021" послужат тренировкой по слаживанию ВС Белоруссии и РФ
Учения "Запад-2021" послужат тренировкой по слаживанию ВС Белоруссии и РФ - РИА Новости, 01.09.2021
Учения "Запад-2021" послужат тренировкой по слаживанию ВС Белоруссии и РФ
Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проводятся для тренировки и слаживания Вооруженных сил двух стран, заявил в среду президент... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:04
2021-09-01T15:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
александр лукашенко
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проводятся для тренировки и слаживания Вооруженных сил двух стран, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.Он обратил внимание, что в 2020 году пришлось приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи фактически половину белорусской армии. "Значит, оснований (для учений – ред.) более чем достаточно", - заметил Лукашенко.По его словам, на западном направлении Белоруссия и Россия действуют вместе, ВС двух стран очень похожи, но "слаживание должно быть". "Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять вместе", - пояснил белорусский лидер.Он также указал, что в ходе учений на территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск "на всех полигонах".При этом он подчеркнул, что направленность и тема учений - исключительно оборона, Белоруссия и РФ "ни на кого не собираются наступать". "И то, что они (на Западе – ред.) зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю", - добавил Лукашенко.По его словам, наблюдать за учениями приглашают и иностранных граждан. "Пожалуйста, пусть смотрят", - сказал президент.Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории РФ и Белоруссии. В ходе маневров будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
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белоруссия, александр лукашенко, россия, "запад-2021" (военные учения)
15:04 01.09.2021
 

Учения "Запад-2021" послужат тренировкой по слаживанию ВС Белоруссии и РФ

© Sputnik / Перейти в фотобанкСовместные военные учения России и Белоруссии
Совместные военные учения России и Белоруссии
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проводятся для тренировки и слаживания Вооруженных сил двух стран, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
"Я пережил много таких учений. Я хорошо знаю изнутри все это. Мы проводим учения, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные силы на случай, если не дай бог. А тревожных моментов достаточно… Мы посмотрим, насколько слажены вооруженные силы России и Беларуси", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова на официальном сайте главы государства.
Он обратил внимание, что в 2020 году пришлось приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи фактически половину белорусской армии. "Значит, оснований (для учений – ред.) более чем достаточно", - заметил Лукашенко.
По его словам, на западном направлении Белоруссия и Россия действуют вместе, ВС двух стран очень похожи, но "слаживание должно быть". "Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять вместе", - пояснил белорусский лидер.
Он также указал, что в ходе учений на территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск "на всех полигонах".
"Мы с (президентом РФ Владимиром) Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах - до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы - России и Беларуси. У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия - ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим", - рассказал президент.
При этом он подчеркнул, что направленность и тема учений - исключительно оборона, Белоруссия и РФ "ни на кого не собираются наступать". "И то, что они (на Западе – ред.) зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю", - добавил Лукашенко.
По его словам, наблюдать за учениями приглашают и иностранных граждан. "Пожалуйста, пусть смотрят", - сказал президент.
Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории РФ и Белоруссии. В ходе маневров будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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