https://ria.ru/20210901/ucheniya-1748174489.html

Учения "Запад-2021" послужат тренировкой по слаживанию ВС Белоруссии и РФ

Учения "Запад-2021" послужат тренировкой по слаживанию ВС Белоруссии и РФ - РИА Новости, 01.09.2021

Учения "Запад-2021" послужат тренировкой по слаживанию ВС Белоруссии и РФ

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проводятся для тренировки и слаживания Вооруженных сил двух стран, заявил в среду президент... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:04

2021-09-01T15:04

2021-09-01T15:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

александр лукашенко

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проводятся для тренировки и слаживания Вооруженных сил двух стран, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.Он обратил внимание, что в 2020 году пришлось приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи фактически половину белорусской армии. "Значит, оснований (для учений – ред.) более чем достаточно", - заметил Лукашенко.По его словам, на западном направлении Белоруссия и Россия действуют вместе, ВС двух стран очень похожи, но "слаживание должно быть". "Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять вместе", - пояснил белорусский лидер.Он также указал, что в ходе учений на территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск "на всех полигонах".При этом он подчеркнул, что направленность и тема учений - исключительно оборона, Белоруссия и РФ "ни на кого не собираются наступать". "И то, что они (на Западе – ред.) зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю", - добавил Лукашенко.По его словам, наблюдать за учениями приглашают и иностранных граждан. "Пожалуйста, пусть смотрят", - сказал президент.Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории РФ и Белоруссии. В ходе маневров будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

https://ria.ru/20210901/lukashenko-1748139092.html

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белоруссия, александр лукашенко, россия, "запад-2021" (военные учения)