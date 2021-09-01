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Более 150 тысяч цветов высадят на острове Балчуг и в Репинском сквере
Более 150 тысяч цветов высадят на острове Балчуг и в Репинском сквере - РИА Новости, 01.09.2021
Более 150 тысяч цветов высадят на острове Балчуг и в Репинском сквере
Более 150 тысяч цветов высадят на набережных острова Балчуг и в Репинском сквере в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:06
2021-09-01T08:06
2021-09-01T11:43
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 150 тысяч цветов высадят на набережных острова Балчуг и в Репинском сквере в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы."На четырех набережных острова Балчуг и в Репинском сквере завершается устройство цветников. Их общая площадь составит около 6500 квадратных метров, а всего будет высажено 151 886 растений 60 разных видов, в основном многолетников", - говорится в сообщении.Добавляется, что на Раушской набережной острова Балчуг высадят более 15 тысяч цветов, на Космодамианской набережной — более 13 тысяч, а на Садовнической — почти 10 тысяч цветов.Подчеркивается, что больше всего цветов высадят в Репинском сквере. Там на площади 2,1 тысячи квадратных метров будет посажено более 111 тысяч растений. Среди них - разноцветные пионы и флоксы, арабис кавказский и "ясколка войлочная".
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цветы, москва
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Более 150 тысяч цветов высадят на набережных острова Балчуг и в Репинском сквере в Москве
, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"На четырех набережных острова Балчуг и в Репинском сквере завершается устройство цветников. Их общая площадь составит около 6500 квадратных метров, а всего будет высажено 151 886 растений 60 разных видов, в основном многолетников", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на Раушской набережной острова Балчуг высадят более 15 тысяч цветов, на Космодамианской набережной — более 13 тысяч, а на Садовнической — почти 10 тысяч цветов.
Подчеркивается, что больше всего цветов высадят в Репинском сквере. Там на площади 2,1 тысячи квадратных метров будет посажено более 111 тысяч растений. Среди них - разноцветные пионы и флоксы, арабис кавказский и "ясколка войлочная".
"Лидерами по количеству станут луковичные растения. Их высаживают между корневищами многолетних культур. Весной на набережных Балчуга и в Репинском сквере расцветут более 18 тысяч тюльпанов и порядка 7,5 тысячи крокусов. А осенью к ним добавится еще 75,4 тысячи осенних крокусов, называемых шафраном", - добавляется в сообщении.