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В Москве изменят тарифы для пересадки на общественном транспорте
В Москве изменят тарифы для пересадки на общественном транспорте - РИА Новости, 01.09.2021
В Москве изменят тарифы для пересадки на общественном транспорте
Пересадка с одного наземного маршрута на другой в Москве становится бесплатной в течение 90 минут с начала поездки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:12
2021-09-01T10:04
общество
москва
сергей собянин
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пересадка с одного наземного маршрута на другой в Москве становится бесплатной в течение 90 минут с начала поездки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.По его словам, это сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей."Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока", — отметил мэр.Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту "Тройка" нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. Возможность воспользоваться ей появится в течение 12 часов.
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общество, москва, сергей собянин, московский метрополитен
09:12 01.09.2021 (обновлено: 10:04 01.09.2021)
 
В Москве изменят тарифы для пересадки на общественном транспорте

В Москве пересадка на наземном общественном транспорте будет бесплатной в течение 90 минут

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пересадка с одного наземного маршрута на другой в Москве становится бесплатной в течение 90 минут с начала поездки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, это сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей.
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"Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока", — отметил мэр.
Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту "Тройка" нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. Возможность воспользоваться ей появится в течение 12 часов.
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ОбществоМоскваСергей СобянинМосковский метрополитен
 
 
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