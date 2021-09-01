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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210901/svyaz-1748122841.html
В Китае построили почти миллион базовых станций 5G
В Китае построили почти миллион базовых станций 5G - РИА Новости, 01.09.2021
В Китае построили почти миллион базовых станций 5G
В Китае построено уже 993 тысяч базовых станций 5G, покрывающих более 95% уездов и 35% сельских поселений, сообщило Министерство промышленности и информатизации РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:20
2021-09-01T11:20
россия-китай: главное
технологии
китай
мобильная связь
5g
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МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае построено уже 993 тысяч базовых станций 5G, покрывающих более 95% уездов и 35% сельских поселений, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.Как заявило министерство на Всемирной конференции по вопросам 5G, открывшейся 31 августа в Пекине, число пользователей мобильной связи 5G в Китае превысило 392 миллиона человек.Участниками встречи стали более 1,5 тысячи отраслевых экспертов, ученых и предпринимателей из 20 стран. Основное внимание на конференции уделяется таким вопросам, как совместное создание цифровой инфраструктуры, содействие отраслевому сотрудничеству и продвижение международного сотрудничества и инноваций в отрасли 5G.В рамках трехдневной конференции пройдут форумы, выставки и конкурс дизайна приложений, основанных на 5G. Приоритетное внимание будет уделено применению 5Gв промышленном интернете, в области сокращения выбросов углерода, а также для нужд здравоохранения, образования, зимних Олимпийских игр 2022 года и СМИ.Всемирная конференция по вопросам 5G – первая международная конференция в области 5G в мире. Впервые мероприятие прошло в Пекине в 2019 году.
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технологии, китай, мобильная связь, 5g
11:20 01.09.2021
 

В Китае построили почти миллион базовых станций 5G

© AFP 2021 / Nicolas AsfouriВышка 5G в Пекине
Вышка 5G в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / Nicolas Asfouri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае построено уже 993 тысяч базовых станций 5G, покрывающих более 95% уездов и 35% сельских поселений, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.
Как заявило министерство на Всемирной конференции по вопросам 5G, открывшейся 31 августа в Пекине, число пользователей мобильной связи 5G в Китае превысило 392 миллиона человек.
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Участниками встречи стали более 1,5 тысячи отраслевых экспертов, ученых и предпринимателей из 20 стран. Основное внимание на конференции уделяется таким вопросам, как совместное создание цифровой инфраструктуры, содействие отраслевому сотрудничеству и продвижение международного сотрудничества и инноваций в отрасли 5G.
В рамках трехдневной конференции пройдут форумы, выставки и конкурс дизайна приложений, основанных на 5G. Приоритетное внимание будет уделено применению 5Gв промышленном интернете, в области сокращения выбросов углерода, а также для нужд здравоохранения, образования, зимних Олимпийских игр 2022 года и СМИ.
Всемирная конференция по вопросам 5G – первая международная конференция в области 5G в мире. Впервые мероприятие прошло в Пекине в 2019 году.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииКитаймобильная связь5G
 
 
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