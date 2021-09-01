https://ria.ru/20210901/svyaz-1748122841.html

В Китае построили почти миллион базовых станций 5G

В Китае построили почти миллион базовых станций 5G - РИА Новости, 01.09.2021

В Китае построили почти миллион базовых станций 5G

В Китае построено уже 993 тысяч базовых станций 5G, покрывающих более 95% уездов и 35% сельских поселений, сообщило Министерство промышленности и информатизации РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:20

2021-09-01T11:20

2021-09-01T11:20

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технологии

китай

мобильная связь

5g

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МОСКВА, 1 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае построено уже 993 тысяч базовых станций 5G, покрывающих более 95% уездов и 35% сельских поселений, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.Как заявило министерство на Всемирной конференции по вопросам 5G, открывшейся 31 августа в Пекине, число пользователей мобильной связи 5G в Китае превысило 392 миллиона человек.Участниками встречи стали более 1,5 тысячи отраслевых экспертов, ученых и предпринимателей из 20 стран. Основное внимание на конференции уделяется таким вопросам, как совместное создание цифровой инфраструктуры, содействие отраслевому сотрудничеству и продвижение международного сотрудничества и инноваций в отрасли 5G.В рамках трехдневной конференции пройдут форумы, выставки и конкурс дизайна приложений, основанных на 5G. Приоритетное внимание будет уделено применению 5Gв промышленном интернете, в области сокращения выбросов углерода, а также для нужд здравоохранения, образования, зимних Олимпийских игр 2022 года и СМИ.Всемирная конференция по вопросам 5G – первая международная конференция в области 5G в мире. Впервые мероприятие прошло в Пекине в 2019 году.

https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, мобильная связь, 5g