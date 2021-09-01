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Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине
Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине - РИА Новости, 01.09.2021
Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине
Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в американском штате Северная Каролина, сообщила местные правоохранители. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T21:16
2021-09-01T23:59
в мире
северная каролина
сша
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в американском штате Северная Каролина, сообщила местные правоохранители.Инцидент произошел в городе Уинстон-Сейлем."Один из учащихся ранен, все остальные школьники в безопасности", - сообщил офис шерифа округа Форсайт в Facebook.Подозреваемый в стрельбе все еще разыскивается.
https://ria.ru/20210814/strelba-1745715491.html
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в мире, северная каролина, сша
21:16 01.09.2021 (обновлено: 23:59 01.09.2021)
 
Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине

Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в штате Северная Каролина

© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Eric Gay
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в американском штате Северная Каролина, сообщила местные правоохранители.
Инцидент произошел в городе Уинстон-Сейлем.
"Один из учащихся ранен, все остальные школьники в безопасности", - сообщил офис шерифа округа Форсайт в Facebook.
Подозреваемый в стрельбе все еще разыскивается.
Автомобиль полиции, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
 
В миреСеверная КаролинаСША
 
 
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