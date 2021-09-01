https://ria.ru/20210901/strelba-1748253439.html

Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине

Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине - РИА Новости, 01.09.2021

Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине

Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в американском штате Северная Каролина, сообщила местные правоохранители. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:16

2021-09-01T21:16

2021-09-01T23:59

в мире

северная каролина

сша

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в американском штате Северная Каролина, сообщила местные правоохранители.Инцидент произошел в городе Уинстон-Сейлем."Один из учащихся ранен, все остальные школьники в безопасности", - сообщил офис шерифа округа Форсайт в Facebook.Подозреваемый в стрельбе все еще разыскивается.

https://ria.ru/20210814/strelba-1745715491.html

северная каролина

сша

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в мире, северная каролина, сша