https://ria.ru/20210901/strelba-1748253439.html
Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине
Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине - РИА Новости, 01.09.2021
Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине
Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в американском штате Северная Каролина, сообщила местные правоохранители. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T21:16
2021-09-01T21:16
2021-09-01T23:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в американском штате Северная Каролина, сообщила местные правоохранители.Инцидент произошел в городе Уинстон-Сейлем."Один из учащихся ранен, все остальные школьники в безопасности", - сообщил офис шерифа округа Форсайт в Facebook.Подозреваемый в стрельбе все еще разыскивается.
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в мире, северная каролина, сша
21:16 01.09.2021 (обновлено: 23:59 01.09.2021)
Один ученик ранен в результате стрельбы в школе в Северной Каролине
Один учащийся был ранен в результате стрельбы в одной из школ в штате Северная Каролина